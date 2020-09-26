Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında? Sergen Yalçın’ın sevgilisi Aslı Turanlı kimdir?

Aslı Turanlı kimdir, kaç yaşında? Sergen Yalçın sevgilisi Aslı Turanlı kimdir? Sergen Yalçın ve Aslı Turanlı arasındaki aşk iddiaları magazin gündemine oturdu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının Portekizli Rio Ave ile karşılaştığı UEFA Avrupa Ligi eleme maçı öncesinde sunucu Aslı Turanlı ile buluştu. Sergen Yalçın'ın Aslı Turanlı'yla tanışabilmek için 3 ay uğraştığı ve ikilinin yaklaşık 1 aydır ilişki yaşadığı söyleniyor.
ASLI TURANLI KİMDİR?
1995'te doğan Aslı Turanlı, üniversite eğitimini Marmara Üniversitesi Dış Ticaret ve Uluslararası Amerikan İlişkileri bölümünde tamamladı.
Emek Sahnesi'nde bazı oyunlarda rol alan Aslı Turanlı, Tiyatro Karnaval'da sahnelenen Ferdi Merter'in yönettiği, Kaan Erkal'ın senaryosunu yazdığı 'Ahh Süreyya' müzikalinin kadrosuna girdi.
Kanal D'nin en uzun soluklu dizi olan dizi olan Arka Sokaklar'da rol alan güzel oyuncu, ardından Ali Yorgancıoğlu'nun yönetmenliğini yaptığı 'Aslı Gibidir'de oynadı.
Bir ara Kim Milyoner Olmak İster Yarışması'na katılan Aslı Turanlı, verdiği bir röportajda ailesinin ve arkadaşlarının ona "Şeker Kız" diye seslendiğini ve oyunculuk yapmak istediğini ifade etmişti.