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    • 25.09.2020 15:19
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    Severek izlenen tarihi dönem dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. ? TRT 1’de başlayacak olan ve güçlü kadrosu, konusu ile dikkat çeken yeni dizi hakkındaki bilgiler merak edilerek gündemde sıkça araştırılıyor. ? Yakın zamanda izleyiciler ile buluşacak olan nin hangi gün yayınlanacağı da belli oldu. İşte detaylar…

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    Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor?

    Dönem dizilerini sevenlerin keyifle izleyeceği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. İzleyiciler şimdiden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağının yanı sıra konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuları kimlerdir? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

    Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü TRT1'de yayınlanacak.

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

    Buğra Gülsoy ... Sultan Meliksah

    Ekin Koç ... Ahmed Sencer

    Gürkan Uygun... Hasan Sabbah

    Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin

    Mehmet Özgür... Nizamulmulk

    Sevda Erginci ... Turna

    Ilker Kizmaz ... Arslantas (

    Nik Xhelilaj ...

    Cemal Toktas... Imam Gazali

    Hatice Sendil... Terken Hatun

    Osman Sonant... Andreas

    Çigdem Selisik Onat...
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    Haberler Magazin Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuları kimlerdir?
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