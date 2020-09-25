Dönem dizilerini sevenlerin keyifle izleyeceği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. İzleyiciler şimdiden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağının yanı sıra konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuları kimlerdir? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?
Dizi, Büyük Selçuklu Devletinin III.sultanı Sultan Melikşah'ın hayatını konu alacaktır.Dizinin oyuncu kadrosunda Gürkan Uygun gibi oyuncular olacaktır.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Uyanış Büyük Selçuklu 28 Eylül Pazartesi günü TRT1'de yayınlanacak.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?
Buğra Gülsoy ... Sultan Meliksah
Ekin Koç ... Ahmed Sencer
Gürkan Uygun... Hasan Sabbah
Leyla Lydia Tugutlu ... Elçin
Mehmet Özgür... Nizamulmulk
Sevda Erginci ... Turna
Ilker Kizmaz ... Arslantas (
Nik Xhelilaj ...
Cemal Toktas... Imam Gazali
Hatice Sendil... Terken Hatun
Osman Sonant... Andreas
Çigdem Selisik Onat...