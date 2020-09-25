Dönem dizilerini sevenlerin keyifle izleyeceği Uyanış Büyük Selçuklu dizisi için geri sayım başladı. İzleyiciler şimdiden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ne zaman başlayacağının yanı sıra konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Arama motorları üzerinden sıkça araştırılan Uyanış Büyük Selçuklu karakterleri ve oyuncuları kimlerdir? Sorularının yanıtlarını haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.