Danla Bilic kimdir? Sorusunun yanıtı arama motorları üzerinden sıkça sorgulananlar arasında yer alıyor. Milyonlarca takipçisi bulunan ünlü Youtuber Danla Bilic özel hayatıyla da gündeme sıkça geliyor. Survivor Nisa ve Cemal Can'ın arasını bozduğu eleştirilerine dayanamayıp cevap veren Danla Bilic'in hayatına dair merak edilen bilgileri haberimizde derledik.
"BENİ BİR SALIN"
Survivor yarışmasının final yapmasıyla beraber Cemal Can'ın şampiyonluğunu kutlayan Danla Bilic sosyal medya hesabından Survivor üzerinden kendisine yapılan eleştirilere itiraz etti. Survivor finalistleri Cemal Can Canseven ve Barış Murat Yağcı arasında süren SMS rekabetinde Danla Bilic'in gönderdiği mesajlar Barış Murat Yağcı'nın fanları tarafından çok eleştirilmişti. Sosyal medyada ortaya atılan iddialara karşı sessizliğini koruyan güzel fenomen bu sefer fena patladı.
Survivor yarışması boyunca aralarından su sızmayan Cemal Can ve Nisa'nın programın finalinden sonra görüşmemesi hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. İkilinin arasına giren kara kedinin Danla Bilic olduğu söylenmişti. Nisa Bölükbaşı ve Cemal Can Canseven küslüğünün nedeni olarak gösterilen Danla Bilic, "Survivor bitti ve ben Survivor yarışmacısı değilim. Beni bir salın" diyerek sitemini iletti.
DANLA BİLİC KİMDİR?
Gerçek adı Neslihan Damla Akdemir olan Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde lisans eğitimini sürdürmektedir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile tanınmış olsa da ilk olarak Twitter'da dikkatleri üzerine çekti.
Bir dönem Twitter hesabı üzerinden yerli ve yabancı futbolcular ile iletişime geçen ve kendisini trans birey olarak tanıtan Danla Bilic, bir çok sosyal medya kullanıcısını ise trolleyerek ilginç tepkiler almıştır.
Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle dikkatleri üzerine toplayan Danla Bilic, kendi makyaj markasını oluşturmuştur. Şimdilerde gezi vlogları ile adından sıkça söz ettiriyor.
Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Danla Bilic, 1.65 metre boyunda, 61 kilo ve Terazi burcudur.