'YAPTIĞIM BÜYÜK TERBİYESİZLİKTİ'

Gelen tepkiler üzerine Murat Övünç, Yeşim Salkım'dan özür diledi. Murat Övüç: "Sayın Yeşim Salkım hanımefendiden çok özür diliyorum. Yaptığım çok büyük bir terbiyesizlikti. Bu arada çalıştığım firmalara 'Murat Övüç'ü çıkarmayın' diye telefonlar geliyormuş. Bir insanın ekmeğiyle oynanmaz. Tekrar özür dilerim, saygılar" demişti.