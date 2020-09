Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel işi nedir? Tolga Karel evi ne kadar?

TOLGA KAREL KİMDİR?

Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen başarılı oyuncu özel hayatıyla o dönem de sık sık gündeme gelmişti. Profesyonel fotoğrafçılık da yapan Tolga Karel şu an 40 yaşında ve TIR soförlüğü yapıyor. İflas ettiği söylentileri dolaşan Tolga Karel iki kız evlilik yaptı.

1. evliliğini 2011 yılında Azerbaycanlı model Günay Musayeva ile yaptı ve bu evlilikten Cihangir adında bir oğlu oldu. Bu evlilik kısa sürede çatırdamaya başladı ve çift 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Daha sonra ABD'li oyuncu Sarah Scotti ile aşk yaşayan Tolga Karel kısa sürede evlendi ve ABD'ye yerleşti.

Asıl Adı Tolga Önce olan Tolga Karel, 12 Ekim 1978'de Aydın'da doğdu. Karel'in kökeninin ise Selçuklu Aydın Oğulları yörüklerine dayandığı biliniyor.

Lise öğrenimini Acıbadem İstek Vakfı'nda tamamlayan Karel, Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu ve Sinema ve Tiyatro eleştirmenliği yüksek lisansını tamamladı.

Bulgaristan'da yapılan Best Model of The World yarışmasında ikinci olan Karel, oyuncu ve modelliğin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı da yapıyor.

Karel'i asıl üne kavuşturan ise Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdıği Oğuz karakteri oldu. Oyuncu, bu dizi ile birlikte birçok ödül kazandı.