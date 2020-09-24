Tolga Karel kimdir? ABD’de ev alan Tolga Karel işi nedir? Tolga Karel evi ne kadar?

Tolga Karel kimdir, kaç yaşında? Tolga Karel işi nedir? Tolga Karel evi ne kadar? Televizyon ekranlarından tanınan ünlü oyuncu Tolga Karel, flaş bir kararla ABD'ye gitmiş ve ailesiyle Türkiye'den ayrılmıştı. Tolga Karel'in yaptığı iş uzun süre magazin gündeminde yer almıştı. Karel bugün sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla Florida'da aldığı evi takipçilerine gösterdi. Peki Tolga Karel kimdir? Tolga Karel işi nedir?
TOLGA KAREL İŞİ NEDİR?
2005-2010 arası yayınlanan 'Yaprak Dökümü' ile şöhreti yakalayan Tolga Karel, 2016'da Sarah Scott ile evlenip ABD'ye yerleşmişti. Tolga Karel sık sık yaptığı paylaşımlarla işini takipçilere göstermişti. Karel tır şoförlüğü yaparak hayatını idame ettiriyor.
Kurduğu sağlık turizmi şirketi iflas edince eşinin ailesinin Illinois eyaletindeki evine taşınmış, 2018'de ise aylık 8 bin dolara TIR şoförlüğü yapmaya başlamıştı.
TOLGA KAREL EVİ NE KADAR?
Florida'ya yerleşme hayali olan Tolga Karel dediğini yaptı. Ailesiyle birlikte Florida'ya yerleşen eski oyuncu yeni evinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
Sosyal medyada Tolga Karel'in evinin 200-300 bin dolar arası olabileceği belirtiliyor.
TOLGA KAREL KİMDİR?
Yaprak Dökümü dizisi ile tanınan ve sevilen başarılı oyuncu özel hayatıyla o dönem de sık sık gündeme gelmişti. Profesyonel fotoğrafçılık da yapan Tolga Karel şu an 40 yaşında ve TIR soförlüğü yapıyor. İflas ettiği söylentileri dolaşan Tolga Karel iki kız evlilik yaptı.
1. evliliğini 2011 yılında Azerbaycanlı model Günay Musayeva ile yaptı ve bu evlilikten Cihangir adında bir oğlu oldu. Bu evlilik kısa sürede çatırdamaya başladı ve çift 2016 yılında olaylı bir şekilde boşandı. Daha sonra ABD'li oyuncu Sarah Scotti ile aşk yaşayan Tolga Karel kısa sürede evlendi ve ABD'ye yerleşti.
Asıl Adı Tolga Önce olan Tolga Karel, 12 Ekim 1978'de Aydın'da doğdu. Karel'in kökeninin ise Selçuklu Aydın Oğulları yörüklerine dayandığı biliniyor.
Lise öğrenimini Acıbadem İstek Vakfı'nda tamamlayan Karel, Paris Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünden mezun oldu ve Sinema ve Tiyatro eleştirmenliği yüksek lisansını tamamladı.
Bulgaristan'da yapılan Best Model of The World yarışmasında ikinci olan Karel, oyuncu ve modelliğin yanı sıra şarkı sözü yazarlığı da yapıyor.
Karel'i asıl üne kavuşturan ise Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdıği Oğuz karakteri oldu. Oyuncu, bu dizi ile birlikte birçok ödül kazandı.