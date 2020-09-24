"HERKESİN BAŞINA GELEBİLECEK BİR ŞEY"

Hazal Filiz Küçükköse, "Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim. Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum" şeklinde konuştu.

HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?



Hazal Filiz Küçükköse, (d. 9 Şubat 1988, Mersin),Türk oyuncu. 1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.