Rol aldığı dizilerle hafızalara kazınan Hazal Filiz Küçükköse magazin gündeminden de düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Özel hayatının yanı sıra yakın zamanda Çeşme'deki tatilinde görüntülenen ve bikinisini değiştirirken frikik veren Hazal Filiz Küçükköse hala konuşulmaya devam ediyor. Konuya dair açıklama yapan Hazal Filiz Küçükköse'nin hayatına dair bilgileri derledik.
"HERKESİN BAŞINA GELEBİLECEK BİR ŞEY"
Hazal Filiz Küçükköse, "Sonuçta önümde bir deniz var bomboş bir deniz. O anki durumum bunu gerektirdiği için orada değiştirdim. Sonuçta orada bir frikik vermişim. Bunu başka türlü yorumlamaları beni üzdü. Ama zaten her şey ortada, fark ediliyor. İnsanlık hali, herkesin başına gelebilecek bir durum" şeklinde konuştu.
HAZAL FİLİZ KÜÇÜKKÖSE KİMDİR?
Hazal Filiz Küçükköse, (d. 9 Şubat 1988, Mersin),Türk oyuncu. 1988 yılında Mersin'de dünyaya gelen Hazal Filiz Küçükköse, lise öğrenimini Ankara'da tamamlamıştır. Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nü 3. sınıfa kadar okuyup bırakan Küçükköse, şu an Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümünde lisansına devam etmektedir. Mersinli oyuncu, özel oyunculuk dersleri almayı sürdürmektedir. Küçükköse, 2015-2017 yılları arasında Kara Sevda dizisinde "Zeynep Soydere" karakterine hayat verdi.
ROL ALDIĞI PROJELER:
2009-2010 - Deniz Yıldızı - Gözde
2011-2012 - Kalbim Seni Seçti - Ada
2012 - Ustura Kemal - Kalisto
2012 - Uçurum - Konuk Oyuncu
2014 - Beni Affet - Leyla
2014 - Günahkar - Aslıhan Karasu
2015-.. Kara Sevda - Zeynep Soydere Sezin
ÖDÜLLERİ
2016 - KKTC Magazin Gazetecileri - En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Kara Sevda