ONUR ŞAN KİMDİR?

Onur Şan, 24 Temmuz 1981 tarihinde Sivas'da doğmuştur. Annesi Şerife Şan, babası Ahmet Turan Şan'dır. 8 yaşında bağlama çalmayı öğrendi. İlkokul, ortaokulu ve liseyi İstanbul ATA Koleji'nde tamamladı. Daha sonra da İstanbul Teknik üniversitesi Devlet Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Şan Bölümünde eğitimine devam etti.



Milliyet Gazetesinin düzenlemiş olduğu, "Liseler Arası THM Ses yarışmasında" birinci oldu. TRT'nin düzenlediği yarışmada İstanbul bölge "birincisi", ardından Türkiye "ikincisi" seçildi. TRT'nin düzenlemiş olduğu sınavı kazanarak, "Türk Halk Müziği Sanatçısı" olmaya hak kazandı. 2000-2002 yılları arasın da, "TRT İstanbul Radyosunda", akitli THM ses sanatçısı olarak görev aldı.

Bunun yanı sıra 1998 Yılında "İtalya" ve "Fransa" da düzenlenen folklor festivaline katılarak, Türk Halk Müziği kültürünü ve sanatını yurt dışında da başarı ile icra etti .

İlk solo albümü "Aşkın Mavisi" ile türkü dostlarının beğenisini kazanan Onur Şan "Dağlarında Kar Olurum Yar" albümünde türküleri gençlerinde sevebileceği tarzda Klasik Türk Halk müziği sazlarının yanı sıra bas gitar akustik gitar ve yaylı grubu gibi enstrümanlar kullanıldı.