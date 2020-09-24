Cem Yılmaz kolları sıvadı ve Erşan Kuneri dizisi ile izleyici karşısına çıkacak. Hayranları yeni dizi ile ilgili araştırmalara başladı ve konusunu, nerede yayınlanacağını merak ediyor. Cem Yılmaz'ın yeni dizisi Erşan Kuneri ile ilgili açıklamalarda bulundu, peki yayın tarihi belli oldu mu? Erşan Kuneri karakteri kimdir, hangi filmde rol almıştı? Cem Yılmaz'ın yeni dizisi ile ilgili bilgileri derledik.
ERŞAN KUNERİ DİZİ KONUSU NEDİR?
Erşan Kuneri ile dizi çekimlerine başlayacağını geçtiğimiz haftalarda duyuran Cem Yılmaz, katıldığı bir canlı yayında detayları açıkladı. Ünlü komedyen, dizinin dijital bir platformda yayınlanacağını ve 1975-1978 tarih aralığını ele alacağını ifade etti. Dizi 8 bölümden oluşacak.
'Erşan Kuneri' dizisinin yerli bir dijital platformda yayınlanacağını açıklayan Cem Yılmaz, şöyle konuştu:
Bir projem var. Erşan Kuneri'nin hayatından bir kesit. Önümüzdeki 6 aylık süreçte çalışmalara başlayacağız. Dijital bir platforma yapacağım bunu.
1975'ten 1978'e kadar olan hayatından bir kesiti çekeceğiz. Erotik film yapımcısı olan Erşan Kuneri'nin farklı film türlerini denemesi konu alınacak. 8 bölümlük komik ve hızlı bir dizi olacak.
ERŞAN KUNERİ KİMDİR?
Erşan Kuneri, Gora filminde "film yapımcısı" mesleğiyle ön plana çıkar. Arif v 216 filminde ise Kay Kay adlı eğlence mekanının sahibi olarak sahnelerde yerini almıştır. Erşan Kuneri karakterini Cem Yılmaz canlandırmıştır.
CEM YILMAZ KİMDİR?
Cem Yılmaz, 23 Nisan 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İlkokulu Mehmet Akif İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokulda Bahçelievler Kazım Karabekir Ortaokulu'nu, sonrasında da Etiler Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi bölümünü bitirdi.
Karikatüre olan ilgisi ve yeteneği sayesinde üniversite yıllarında Leman isimli mizah dergisinde çalışmaya başladı. İlk gösterisini dergide çalıştığı yıllarda, Leman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Sonrasında Beşiktaş Kültür Merkezi'nde sahne almaya başladı ve burada düzenlediği gösteriler ile adını duyurmayı başararak günümüze kadar toplamda 4.000'den fazla kez sahneye çıktı. 1998'de Her Şey Çok Güzel Olacak isimli filmle sinema sektörüne adım attı. İçlerinde Türk Sineması'nın en sevilen filmleri arasına girmiş olan G.O.R.A., A.R.O.G, Hokkabaz ve Yahşi Batı gibi yapımların da bulunduğu 10 filmde rol aldı ve 3 filmde seslendirme sanatçısı olarak çalıştı.
Çeşitli reklam filmlerinde de oynamıştır.İlk olarak Panasonic marka cep telefonlarının reklam filmlerinde oynamıştır.Daha sonra askere gitmeden önce, içinde askere gitmeyi de konu eden Mavi Jeans reklamlarında oynadı.Bundan sonra sırasıyla, Telsim reklamlarında, Doritos, Opet ve Türk Telekom reklamlarında oynadı.
"CMYLMZ Fikir Sanat" Cem Yılmaz'ın kurmuş olduğu sinema, televizyon, sahne ve diğer medyalar için yapımlar tasarlayan ve uygulayan bir fikir-sanat üretim şirketidir. G.O.R.A ve Hokkabaz filmlerinde beraber çalıştığı Can Yılmaz senarist ve yapımcı; yönetmen yardımcılığı yapmış Murat Dündar yapım sorumlusu ve yardımcı yönetmen olarak Fikir Sanat'ın ekibini oluşturmakta.