Aradan yıllar geçmesine rağmen hala unutulamayan ve yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran Kurtlar Vadisi ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Kurtlar Vadisi dizi projesinin başrol oyuncusundan heyecan düzeyini yükselten bir paylaşım geldi. Kurtlar Vadisi efsane oyuncusu Necati Şaşmaz çok konuşulacak bir gönderiye imzasını attı. Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te Show TV'de "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla başlayan Türk aksiyon, dram ve politik televizyon dizisidir. 4 sezondan ve 97 bölümden oluşmaktadır. 1. sezonunda (ilk 20 bölüm) çarşamba günleri sonrasındaysa perşembe günleri yayımlanmıştır. Dizi ilk üç sezon Show TV'de yayımlanmıştır.
Tahir Karakaya, aktif biçimde kullandığı sosyal medya platformunda yayınladığı fotoğraf karesinde; Kurtlar Vadisi ekibine adını altın harflerle yazdırarak burada üstlenmiş olduğu Polat Alemdar rolüyle bütünlük kazanan Necati Şaşmaz'la görüştüğünü ifade etti.
Tüm bunların yanı sıra toplamda on üç yıl süresince televizyon ekranlarında seyircisini ağırlayan Kurtlar Vadisi yapımının 2022 tarihinde ekrana dönüş yapacağını vurgulayarak hemen sonrasında yıl konusunda espri yaptığını sözlerine ekledi.
KURTLAR VADİSİ DİZİSİ EKRANA DÖNÜYOR PAYLAŞIMI HEYECANLANDIRDI!
Tahir Sarıkaya sosyal mecra hesabı Instagram üzerinden usta oyuncu Necati Şaşmaz'la çekildiği fotoğraf karesini yayınlayarak, "Dostum Necatı̇ Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadı̇sı̇'ni konuştuk" şeklinde ifadelere yer verdi ve paylaşıma "Ama yıl konusunu espiri yaptım arkadaşlar." sözleriyle cümlesini tamamladı.
NECATİ ŞAŞMAZ KİMDİR?
Zaza asıllı Türk sinema ve dizi oyuncusu, yapımcı Muhammed Necati Şaşmaz, ya da bilinen adıyla Necati Şaşmaz, 15 Aralık 1971 tarihinde dünyaya geldi. Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur.
Asıl mesleği turizmcilik olan Necati Şaşmaz, eğitimini tamamladıktan sonra 6 sene ABD'de yaşadı. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la anlaştı. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti.
Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz'ın Raci Şaşmaz (Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır Necati Şaşmaz, 12 Aralık 2012 tarihinde kendisinden 21 yaş küçük Nagehan Kaşıkçı ile evlendi. Çiftin 2 çocuklar var.
KURTLAR VADİSİ KONUSU
Yurt dışında KGT adına birçok başarılı operasyonda bulunan Ali Candan; en son Kosova'da iken emrinde olduğu Aslan Akbey tarafından yurda çağrılmış ve kendisine en kritik görev olan Kurtlar Vadisi Operasyonu görevi verilmiştir. Bu görevdeki amaç; mafyanın en tepesindeki güç olan ve Mehmet Karahanlı'nın baron olduğu Kurtlar Konseyi'nin çökertilmesidir. Bu görev hiç kolay değildir ve Kurtlar Konseyi çok güçlüdür. Öyle ki konsey, Türkiye'nin yıllık millî gelirinin yarısı kadar bir paraya hükmetmektedir.
Ali Candan; kendisine verilen bu zor görev için tüm sevdikleriyle vedalaştıktan sonra bir trafik kazasında öldü olarak gösterildi ve ameliyatla yeni bir yüze kavuştu. Yeni kimlik olarak da kendisine Polat Alemdar kimliği verildi. Polat Alemdar, eski kabadayı Duran Emmi'nin yeğeni olarak gösterildi ve mafya alemine girdi.
Kurtlar Konseyi'nde Testere Necmi'nin hiyerarşisinde olan ve konsey adına çeşitli suikastlar gerçekleştiren Süleyman Çakır, bir gün Duran Emmi'yi ziyaret etmek için onun, Salacak'daki kahvesine gitti. Burada Polat'la da tanışan Çakır, Duran Emmi ile beraber kahveden çıkarken rakibi Şevko'nun saldırısına uğradı. Ama saldırıyı fark eden Polat, son anda hem Çakır'ı hem de Emmi'yi yere yatırarak hayatlarını kurtardı. Böylece Çakır ve Polat can dostu oldular ve birçok başarılı işe imza attılar.
Polat'ın bu başarıları Kurtlar Konseyi'nin dikkatini çekti ve başta Mehmet Karahanlı olmak üzere Laz Ziya, Kılıç, Testere Necmi gibi konseyin üyeleriyle tanışan Polat, zamanla Çakır gibi konseye hizmet eder oldu. Sonraları yükselerek konseyin baronu oldu. Tabi böyle yükselirken Pala ve ekibi, Kirve, Rus Konseyi ve birçok zararlı grubu da yok ettiği gibi Süleyman Çakır, Aslan Akbey, Seyfo Dayı, Elif Eylül ve birçok sevdiğini de kaybetti.
2005 yılında Kurtlar Konseyi, iç çekişmeler ve birçok nedenle çöktü ve son üyesi Laz Ziya'nın vefatıyla dağıldı. Böylece Kurtlar Vadisi Operasyonu başarıya ulaşmış oldu. Konseyin çöküşünden sonra Polat, konseyin bağlı olduğu Tapınakçılar'ın Dünya Baronu Amon ile görüşmek üzere Los Angeles şehrine gitti. Amon, kendisine birlik olmayı ve Mehmet Karahanlı'nın bizzat yazdığı, konseyin Türkiye aleyhine faaliyetlerinin ve konseyin bağlı olduğu yerlerin kayıtlı olduğu Kripteks adındaki şifreli kutudaki belgeleri istedi. Ama Polat, bunları kabul etmeyerek Amon'la bir anlaşma yaptı ve Türkiye'ye döndü.
Tapınakçılar'ın devam eden zararlı faaliyetleri ve Abdülhey'in ölümü, anlaşmanın Amon tarafından bozulmasına ve Polat'ın 'Kripteks'deki belgeleri dizinin devamı olan Kurtlar Vadisi Pusu'nun 9. sezonunda kamuoyuna açıklamasına sebebiyet verip Piramit operasyonunun başlamasını sağlayacaktır.