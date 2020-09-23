Masterchef Türkiye 2020'de yarışan ve oldukça iddialı tabaklarıyla dikkat çeken Özgül Coşar, bu haftanın eleme potasına girdi. Elenip elenmeyeceği henüz bilinmese de izleyiciler Özgül Coşar'ın hayatına dair bilgileri merak ederek gündemde sıkça araştırır oldu. Peki Masterchef Özgül ne iş yapıyor, kaç yaşında, evli mi?
MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR?
Özgül Coşar 36 yaşında. Evli ve iki çocuk annesi olan Coşar yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Çocukları için hazırladığı doğum gününde yemek aşkını keşfettiğini belirten yarışmacı, hızlı olması ve mutfakta koordineli çalışmasının kendisine avantaj sağlayabileceğini söylemişti. Bir dönem butik pastane işleten Özgül Coşar, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur. Birçok kursa katılmış, profesyonel pastacılık ve ekmekçilik eğitimi almıştır.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
2020 MasterChef Türkiye'nin bugün (22 Eylül Salı) ekranlara gelen son bölümünde önceki gün yapılan kaptanlık oyunu sonucunda şekillenen mavi ve kırmızı takımlar arasında ilk oyun oynandı. Yapılan ilk dokunulmazlık oyununda mavi takıma karşı kaybeden kırmızı takım bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oyunlarında mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in seçtiği tabağı kırmızı takım içerisinde en başarılı yapan EMİR bireysel dokunulmazlığı kazanarak ilk eleme adayını seçme hakkına sahip oldu. Böylelikle bireysel dokunulmazlık sahibi Emir, tercihini ÖZGÜL'den yana kullanarak ilk eleme adayını belirledi.
Sonrasında kırmızı takım kendi içerisinde ikinci eleme adayını belirlemek üzere oylama yapmaya başladı. Kırmızı takımın oylama sürecinin sonunda en fazla eleme oyu alan ESRA, ikinci eleme adayı oldu.