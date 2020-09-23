Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Birçok dizinin yeni sezonu başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kuruluş Osman 2. sezonun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER VAR?

İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.