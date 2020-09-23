Kuruluş Osman ne zaman başlayacak? Kuruluş Osman bu akşam var mı? Yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman dizisinde heyecan dorukta. Dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Birçok dizinin yeni sezonu başladı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman ne zaman başlayacak?
KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kuruluş Osman 2. sezonun ne zaman başlayacağına dair bir açıklama henüz yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN YENİ SEZONDA NELER VAR?
İkinci sezonda Kuruluş Osman izleyicilerinin karşısına çıkacak yeni oyunculardan biri de Erkan Avcı olacak.
Ünlü oyuncu Erkan Avcı'nın dizide hangi karaktere hayat vereceği ise merak konusu. 'Kuruluş Osman' daha önce efsanevi aktör Cüneyt Arkın'ın kadroya katıldığını duyurmuştu.
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yanında olduğu biliniyor.
Tanıtımda ayrıca ikinci sezon afişinde de yer alan, Türk kültürünün güçlü simgeleri at, kurt ve şahinin de yer alması dikkat çekti.
KURULUŞ OSMAN 2. SEZON OYUNCU KADROSU!
İkinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman', kadrosuna kattığı Cüneyt Arkın, Tamer Yiğit, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya gibi isimlerle gündem olmuştu.
Kuruluş Osman'a şu ana kadar Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Seçkin Özdemir, Kanbolat Görkem Arslan, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy, Umut Karadağ, Bahtiyar Engin ve Seray Kaya katıldı.