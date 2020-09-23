Batman V Süperman: Adaletin Şafağı film konusu ve oyuncuları! Batman V Süperman: Adaletin Şafağı ne zaman çekildi? Sorularının merak edilen yanıtını haberimizde derledik. 2016 yılında vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen film zaman zaman televizyon ekranlarına da geliyor. Bu akşam ATV'de yayınlanacak olan Batman V Süperman: Adaletin Şafağı filmi izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. İşte Batman V Süperman: Adaletin Şafağı hakkındaki bilgiler…
BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Beraberinde getirdiği umut ile dünyada tanrılaşan Superman neden olduğu savaş ve yıkım ile birlikte insanlık için tehdit unsuru oluşturmaya başlar. Dünya gerçekte ne tür bir kahramana ihtiyaç duyduğuna karar vermek için çabalarken, kontrolsüz hareketleri süren bu süper kahramanın insanlığın yanında mı karşısında mı olacağı merak edilirken Gotham Şehrinin koruyucusu Batman'e karşı giriştiği mücadele yeni bir savaşa davetiye çıkaracaktır.
BATMAN V SUPERMAN: ADALETİN ŞAFAĞI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Yapım Yılı : 2016
Yönetmen : Zack Snyder
Türü : Aksiyon / Macera/ Bilim-Kurgu
Oyuncular : Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg