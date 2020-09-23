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    • Magazin
    • 23.09.2020 17:35
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    • 23.09.2020 17:35
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    ? ? Nerede, ne zaman çekildi?

    Vizyona girdiği yıl ilgiyle izlenen ? Bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan filmi yayın akışında görenler hakkındaki bilgileri merak ederek arama motorları üzerinden sıkça araştırmaya başladı. Peki ? Aksiyon konulu filmleri severek izleyenler Kod Adı: Angel filmi için geri sayıma başladı. işte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Kod Adı: Angel film konusu nedir?

    Kod Adı: Angel film konusu nedir? Kod Adı: Angel oyuncuları kimler? Nerede, ne zaman çekildi? Sorularının merak edilen yanıtını haberimizde derledik. 2019 yılında vizyona giren Kod Adı: Angel filmi konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Bu akşam izleyecek olanlar Kod Adı: Angel filmi hakkında ön bilgileri edinmek için araştırmalara başladı.

    KOD ADI: ANGEL FİLM KONUSU NEDİR?

    Kod Adı Angel, düzenlenen bir suikastın sorumlusu olarak görülen bir adamın kendisini aklamak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Gizli servis üyesi Mike Banning, Başkan Allan Trumball'un korumalığını yapmakla görevlidir. Başkan Trumball'un hayatını tehdit eden bir Hava Kuvvetleri saldırısının yaşanması, Banning'in hayatının değişmesine neden olur. Banning, Hava Kuvvetleri'nin yaptığı uçuşun ortasında terörist saldırıların hedefi haline gelir. Yaşanan saldırının ardından ise karalama kampanyasının hedefinde Mike Banning vardır. Başkana düzenlenen suikastın sorumlusu olarak gösterilen Banning, gerçekleri ortaya çıkarmaya kararlıdır. Ancak bunu yapması pek de kolay değildir. Banning, bir yandan saldırının ardındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışırken bir yandan da kendi ajansından ve FBI'dan kaçmak zorunda kalır.

    KOD ADI: ANGEL OYUNCULARI KİMLER?

    Orjinal adı : Angel Has Fallen
    Yönetmen : Ric Roman Waugh
    Yapım Yılı : 2019
    Türü : Aksiyon
    Oyuncular : Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick
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