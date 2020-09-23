TV8'in gündüz kuşağında ilgiyle izlenen Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar her gün konsepte göre stillerini sergiliyor. Günlük alınan puanlar haftayı da etkiliyor ve haftanın birincisi altın kolyeyi boynuna takarken en düşük puan alan yarışmacı da elenerek hayallerine veda ediyor. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 23 Eylül Çarşamba Doya Doya Moda puanlaması!
23 EYLÜL ÇARŞAMBA DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Zeynep: 6
Nur: 4
Birben: 6
Sabiha: 14
Rabia: 16
Özde: 20
Rümeysa: 8
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 107 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben, Zeynep ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı. Sonradan ise şaka yaptığını söyledi ve bu hafta kimse elenmedi.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak doğup büyüdüğü şehirden, İstanbul'dan Doya Doya Moda'ya katılan Ayşenur İşlek, 1998 doğumlu. 1.70 boyunda ve 90 kilo olan bir çocuk annesi ve 44-46 beden giyiniyor. Nur İşlek, yarışmaya katılma nedenini şu sözlerle dile getirmişti: "Bu yarışmadaki hedefim sezon sonuna kadar burada kalmak, büyük ödülü kazanmak kapalı kadınları temsil etmek ve buradan güler yüzümle ayrılmak." ifadelerini kullandı.
DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?
Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti.