Yakın bir zamanda 2. sezonuyla macerasına tüm hızıyla devam edecek olan Kuruluş Osman'ın yeni sezon tanıtımı heyecanı arttırdı. İzleyiciler ilk sezondan itibaren Diriliş Ertuğrul'da ve tarihin akışında da yer alan Osman Bey'in babası Ertuğrul Bey ve sadık alplerinden Turgut Alp'in diziye katılması yönünde isteklerde bulunuyor. Bu bağlamda yeni sezon heyecanı sürerken Ertuğrul Bey ve Turgut Alp Kuruluş Osman'a geri gelecek mi sorusuna yanıt bekliyordu. Ortaya atılan son iddialara göre Ertuğrul Bey'in yaşlılık halini usta oyuncu Tamer Yiğit canlandıracak.

YENİ SEZON İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

"Sır çözüldü, aşkın ateşi harlandı. Gelsin gayrı gelecek olanlar; hayal kurup pusatı kuşananlar, yol açıp töreyi yayacak olanlar, iz sürüp sancağı kaldıracak olanlar, hayal kuranlar... Yol açanlar, iz sürenler, vaktidir gayrı; iz sürüp, yol açıp devlet olma vaktidir" sözleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan ikinci sezon tanıtımı, Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden 'Kuruluş Osman' hayranları tarafından büyük ilgi gördü. On binlerce beğeni ve yorum alan tanıtım, dizinin ikinci sezonda ekranlara damga vuracağının sinyallerini verdi.