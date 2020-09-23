ATV ekranlarında yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 6. sezon hazırlıklarına başladı. İzleyicilerin heyecanla beklediği dizide yeni sezonda yaşanacak olaylar ve katılacak isimler merak ediliyor. Son olarak ortaya atılan iddialara göre Pelin Akil ve Gizem Arıkan'ın Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldığı konuşuluyor. Ayrıca Pelin Akil ve Gizem Arıkan'ın hangi karakteri canlandıracağı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

EDHO'DAN ÇOK KONUŞULACAK TRANSFER

Son olarak ortaya atılan iddialara göre Pelin Akil'in Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna katıldığı konuşulmaya başlandı. İzleyiciler şimdi yapım şirketinden konu hakkında yapılacak açıklamaları beklemeye başladı.