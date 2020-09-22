Reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinde Balgay rolünü canlandıran Yurdaer Okur ilk sezona damgasını vuran isimlerin başında yer almıştı. Performansıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Yurdaer Okur'un yeni sezondaki adresinin belli olduğu iddia ediliyor. İddialara göre Yurdaer Okur yeni sezonda Kefaret isimli dizide yer alacak. İzleyiciler şimdi ünlü oyuncunun hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.
YURDAER OKUR YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?
Kuruluş Osman'da Balgay karakterine hayat veren Yurdaer Okur'un yeni sezondaki adresinin belli olduğu konuşuluyor. Ünlü oyuncunun yeni sezonda Kefaret isimli dizide yer alacağı iddia ediliyor.
YURDAER OKUR KİMDİR?
Yurdaer Okur 29 Ekim 1974'te Rize'de doğdu Bafra Süper Lisesi'ni bitirdikten sonra Akdeniz Üniversitesi "Turizm İşletmeciliği" bölümüne girdi. Üç sene bu okulda okuduktan sonra işletmenin kendisine göre olmadığını anladı ve 1994 senesinde Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü kazandı. Daha Sonra M.S.Ü Devlet Konservatuvar'ında yüksek lisans yaptı.
1999'da Genco Erkal ile tanışan Okur, Dostlar Tiyatrosu'na katılarak Yalınayak Sokrates adlı oyunda oynadı. Ardından 2000 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda yevmiyeli oyuncu olarak yer almaya başladı. Daha sonra, 2002 yılında kadrolu olarak Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na atandı.
2000 yılından başlayarak Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde birçok oyunda yer aldı ve yönetmenlik yaptı. Diyarbakırlı Gençlere Drama Dersleri verdi. Tiyatro aktörlüğünün dışında, Sinema ve televizyon çalışmaları da yapmaktadır.
FİLMOGRAFİ
Kefaret - 2020-
Kuruluş Osman - 2020 (Balgay)
Sevgili Geçmiş - 2019 (Konuk oyuncu - Tekin Malik)
7. Koğuştaki Mucize - 2019 - (Yarbay Aydın)
Nöbet : 2019 - (Jandarma Binbaşı Barış Kalender)
Şahin Tepesi : 2018
Hakan: Muhafız : 2018 - (Kemal Erman)
Direniş Karatay : 2017 - (Noyan)
Saruhan : 2016
Yeter : Tarkan Karlıdağ (2015 - 2016)
Reaksiyon - 2014
Karadayı : Uluç Bayraktar - 2012-2015
Türkan (Sinema Filmi) : Cemal Şan - 2011
Labirent : Tolga Örnek -2011
Kılıç Günü : Osman Sınav - 2010
Kısık Ateşte 15 Dakika : Neco Çelik - 2006
Köprü (Dizi) : Çağatay Tosun - 2006
Kabuslar Evi : Uluç Bayraktar - 2006
Gen (Film) : Togan Gökbakar - 2005
Belalı Baldız : 2005
Aşk Oyunu : 2005
Sır Çocukları : Aydın Sayman - 2002
Aslı ile Kerem : 2002
Çifte Bela : 2001
Tatlı Hayat : 2001
Üzgünüm Leyla : 2000
Evdeki Yabancı : 2000
Dadı : 2000
Ferhunde Hanımlar