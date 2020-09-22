Dizilerin yeni sezonları birer birer başlarken henüz çekimlere start vermemiş dizilerden de yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi projelerde karşımıza çıkan ve büyük bir beğeni toplayan Engin Öztürk'ün yeni sezondaki adresinin belli olduğunu konuşuluyor. Engin Öztürk'ün yeni sezonda TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağı belirtildi. İzleyiciler Öztürk'ün dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı.

YENİ SEZONDAKİ ADRESİ BELLİ OLDU

Engin Öztürk'ün yeni sezondaki adresi belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni sezonda TV 8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler ünlü oyuncunun bu dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.