Dizilerin yeni sezonları birer birer başlarken henüz çekimlere start vermemiş dizilerden de yeni transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul gibi projelerde karşımıza çıkan ve büyük bir beğeni toplayan Engin Öztürk'ün yeni sezondaki adresinin belli olduğunu konuşuluyor. Engin Öztürk'ün yeni sezonda TV 8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağı belirtildi. İzleyiciler Öztürk'ün dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak etmeye başladı.
YENİ SEZONDAKİ ADRESİ BELLİ OLDU
Engin Öztürk'ün yeni sezondaki adresi belli oldu. Ünlü oyuncunun yeni sezonda TV 8'in sevilen dizilerinden olan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde rol alacağı konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler ünlü oyuncunun bu dizide hangi karaktere hayat vereceğini merak ediyor.
ENGİN ÖZTÜRK KİMDİR?
Engin Öztürk, 28 Eylül 1986 tarihinde Eskişehir'de ailesinin dördüncü çocuğu olarak doğmuştur. 3 ablası vardır. Baba tarafı Bulgaristan, anne tarafı ise Selanik göçmenidir. Babası havacı astsubay olduğu için çocukluğu Eskişehir askeri lojmanlarında geçti. Lise yıllarında başlamak üzere 8 yıl voleybol oynadı.
Eskişehir Fatih Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra baba mesleğini seçip 2003 yılında İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okuluna girmiş ve 2005 yılında mezun olmuştur. 2008 yılında girmeyi başardığı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tiyatro bölümündeki eğitimini 2012 yılında bitirmiştir.
İzmir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda iken girdiği "Tiyatro Kolu"nda edindiği tiyatro merakı yüzünden konservatuara girmiştir.
Engin Öztürk, 2010 yılında Vedat Türkali'nin senaryosunu yazdığı "Fatmagül'ün Suçu Ne?" adlı dizinin seçmelerini kazanıp, Beren Saat, Engin Akyürek, Sumru Yavrucuk, Musa Uzunlar, Civan Canova, Fırat Çelik, Murat Daltaban, Buğra Gülsoy, Kaan Taşaner, Deniz Türkali, Seda Güven, Esra Dermancıoğlu, Bülent Seyran ile birlikte oynadı.
Engin Öztürk, 2012 yılında oyuncuları arasına sonradan katıldığı; senaryosunu Emrah Serbes'in yazdığı, yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altıoklar'ın yaptığı "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" adlı dizide Erdal Beşikçioğlu, Nejat İşler, Ege Aydan, Seda Bakan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynamıştır.
2013 yılında da "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Şehzade Selim karakterini canlanmıştır. Yönetmenliğini Taylan Biraderler'in yaptığı, yapımcılığını Timur Savcı'nın üstlendiği, senaryosunu Meral Okay ve Meral Okay'ın ölümünden sonra Yılmaz Şahin'in yaptığı "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde; Halit Ergenç, Meryem Uzerli, Vahide Gördüm, Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Burak Özçivit, Ozan Güven, Mehmet Günsür, Nur Fettahoğlu, Selma Ergeç, Pelin Karahan, Merve Boluğur, Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli, Berrak Tüzünataç, Deniz Çakır, Meltem Cumbul, Sarp Akkaya gibi oyuncular rol almıştır.
2015 yılının Ekim ayında yayınlanmaya başlayan "Hatırla Gönül" adlı dizide Engin Öztürk, Gökçe Bahadır, Onur Saylak ve Selen Öztürk birlikte rol aldı.
Filmleri ve Dizileri
2010-2012 - Fatmagül'ün Suçu Ne?
2012-2013 - Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
2013-2014 - Muhteşem Yüzyıl
2013 - Çanakkale Yolun Sonu (Mustafa Kemal Atatürk) (Sinema Filmi)
2014 - Hayat Yolunda (Op. Dr. Cem Korcan) (TV Dizisi)
2015 - Hatırla Gönül (Yusuf) (TV Dizisi)