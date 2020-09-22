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    • 22.09.2020 10:10
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    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki beklenmedik vedasıyla sevenlerini üzmüştü: Sürpriz dizide kolları sıvıyacak!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hayranları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Bu anlamda EDHO'da yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki beklenmedik vedasıyla sevenlerini üzen ünlü oyuncu yeni dizi için kolları sıvadı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusunun yeni projesi açığa çıktı. Geçtiğimiz sezonda senaryo gereği Çakırbeyliler'in aleyhine hareket edip tuzağa düşürmeye çalışan ''Feyyaz Meftun'' karakteri Hızır tarafından etkisiz hale hale getirilmişti. Böylece rol icabı masanın kurallarına aykırı davranarak gizli faaliyetlerde bulunan ve çok geçmeden foyası çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu dizinin kadrosundan silinmişti.

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da beklenmedik veda!

    Ekibe sonradan girmiş olmasına rağmen tutkunlarının favori listesine eklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu Burak Sergen'in yeni dizisi belli oldu. Transfer edildiği projenin dinamik yapısına katkı sağlayarak başarılı sonuçlar kaydeden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sadakatsiz dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCUSU SADAKATSİZ'E TRANSFER OLDU!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz maratonu noktalanan usta oyuncu Burak Sergen'in yeni sezonda başrol üstleneceği dizi projesi netlik kazanarak yayıncı kuruluş ve yapımcı şirket tarafından Sadakatsiz olarak ilan edildi.

    Kanal D ekranlarında yayın serüvenine başlangıç yapmaya hazırlanan Sadakatsiz dizi projesi Medyapım ve Mednova imzasıyla izleyici kitlesinin karşısına geçecek. Senaristliğinde Dilara Pamuk ve Kemal Hamamcıoğlu'nun yer aldığı ve yönetmenliğinde ise Neslihan Yeşiltyurt'un bulunduğu Sadakatsiz dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu da transfer edildi.


    SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?

    Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği yapımda, birbirinden tanınmış isimler aynı platformda bir araya gelecek. Başarılı bir çıkış yakalamayı amaçlayan dizi projesinin oyuncu kadrosu ise; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Emir Taro Tekin, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum ve Gözde Seda olarak açıklandı.

    BURAK SERGEN KİMDİR?

    Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.

    Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.

    Rol aldığı bazı oyunlar

    Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017

    Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015

    Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013

    Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011

    Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011

    Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001

    Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

    III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001

    Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999

    Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996

    Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995

    Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

    Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

    Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu

    Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991

    Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990

    Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989

    İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu

    Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987

    Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986

    Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984

    Rol aldığı bazı sinema filmleri

    Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş

    Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz

    Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi

    120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş

    Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga

    Banyo - 2005

    Balans Ve Manevra - Kamyoncu Ali

    Oda Beni Seviyor - 2002 - Necmettin

    Hititler - 2002 - I.Şuppiluliuma

    Fasulye - 1999 - Katil

    Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam

    Ağır Roman - 1997 - Arap Sado

    İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat
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    Haberler Magazin Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki beklenmedik vedasıyla sevenlerini üzmüştü: Sürpriz dizide kolları sıvıyacak!
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