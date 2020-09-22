Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki beklenmedik vedasıyla sevenlerini üzmüştü: Sürpriz dizide kolları sıvıyacak!

Ekibe sonradan girmiş olmasına rağmen tutkunlarının favori listesine eklenen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu Burak Sergen'in yeni dizisi belli oldu. Transfer edildiği projenin dinamik yapısına katkı sağlayarak başarılı sonuçlar kaydeden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu Sadakatsiz dizisinde rol almaya hazırlanıyor. Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCUSU SADAKATSİZ'E TRANSFER OLDU!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz maratonu noktalanan usta oyuncu Burak Sergen'in yeni sezonda başrol üstleneceği dizi projesi netlik kazanarak yayıncı kuruluş ve yapımcı şirket tarafından Sadakatsiz olarak ilan edildi.
Kanal D ekranlarında yayın serüvenine başlangıç yapmaya hazırlanan Sadakatsiz dizi projesi Medyapım ve Mednova imzasıyla izleyici kitlesinin karşısına geçecek. Senaristliğinde Dilara Pamuk ve Kemal Hamamcıoğlu'nun yer aldığı ve yönetmenliğinde ise Neslihan Yeşiltyurt'un bulunduğu Sadakatsiz dizisinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncusu da transfer edildi.
SADAKATSİZ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU KİMLERDEN OLUŞMAKTADIR?
Başrolünde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'a Melis Sezen'in eşlik ettiği yapımda, birbirinden tanınmış isimler aynı platformda bir araya gelecek. Başarılı bir çıkış yakalamayı amaçlayan dizi projesinin oyuncu kadrosu ise; Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Emir Taro Tekin, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum ve Gözde Seda olarak açıklandı.
BURAK SERGEN KİMDİR?
Burak Reis Sergen (d. 9 Şubat 1961, Ankara), oyuncu. Sanatçı Semih Sergen'in oğlu ve Toprak Sergen'in ağabeyidir. 1984 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olduktan sonra staj görevini Bursa Devlet Tiyatrosu'nda yaptı. Staj sonrası, Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldu. Halen Devlet Tiyatroları'ndaki görevine devam etmektedir.
Devlet tiyatrolarındaki sanatçılık görevinin yanı sıra Ankara Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğünü yaptı. Konya Selçuk Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda öğretim görevlisi olarak çalıştı. Ayrıca, televizyon ve sinema filmlerinde oynadı. Sergen, Devlet Tiyatroları'ndaki görevinin yanı sıra, Tiyatrokare, Tiyatro Baykuş gibi özel tiyatrolarda da, yönetmen ve oyuncu olarak çalışmalar yaptı.
Rol aldığı bazı oyunlar
Richard: Aşk Halleri - Elf Yapım- 2017
Ruki: Çingene Boksör - Deep Blue Ideas - 2015
Adolf: Pip Utton - Bo Sahne - 2013
Koca Sinan: Hakan Altıner/Fazıl Hayati Çorbacıoğlu - Tiyatro Kedi - 2011
Vahşi Batı (oyun): Sam Shepard - Tiyatro Baykuş - 2011
Neyzen (oyun): Tuncer Cücenoğlu - Tiyatrokare - 2001
Katharina Blum'un Çiğnenen Onuru: Heinrich Böll - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
III. Richard (oyun): William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001
Geyikler Ve Lanetler: Murathan Mungan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999
Gılgameş: Zeynep Avcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996
Budala (oyun): Fyodor Dostoyevski/Simon Gray - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1995
Patlat Bir Shakespeare : Semih Sergen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Hayvan Çiftliği: George Orwell - Ankara Devlet Tiyatrosu
Aşk Mektupları: Albert Ramsdell Gurney - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991
Şeytan Çelmesi: Vaclav Havel - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1990
Begendiğiniz Gibi: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989
İvona: Witold Gombrowicz - Ankara Devlet Tiyatrosu
Bir Kadın Bir Düş Bir Oyun: Alan Ayckbourn - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987
Yıldırım Bayezid: Hidayet Sayın - Bursa Devlet Tiyatrosu - [986
Sessizliğin İçinden: Mark Medoff - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1984
Rol aldığı bazı sinema filmleri
Sultanın Sırrı - 2010 - Derviş
Sultan Avrupa'da - 2009 - Sultan Abdülaziz
Mevlana Aşkı Dansı - 2008 - Şems-i Tebrizi
120 - 2007 - Sermet Bey/Musa Çavuş
Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu - 2006 - Uga
Banyo - 2005
Balans Ve Manevra - Kamyoncu Ali
Oda Beni Seviyor - 2002 - Necmettin
Hititler - 2002 - I.Şuppiluliuma
Fasulye - 1999 - Katil
Asansör - 1999 - Hastaneyi Basan Adam
Ağır Roman - 1997 - Arap Sado
İstanbul Kanatlarımın Altında - 1996 - IV. Murat