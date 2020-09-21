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    • Magazin
    • 21.09.2020 11:15
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    • 21.09.2020 11:15
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    Magazin gündeminden düşmeyen isimler arasında Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu yer alıyor. Güzelliğinin yanı sıra aşk hayatıyla da çok konuşulan ? Bu sorunun yanıtını merak edenler arama motorları üzerinden sıkça araştırma yapıyor. Peki Deren Talu’nun sevgilisi ? , ? İşte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    Baran Tınaz kimdir?

    Deren Talu'nun yeni sevgilisi Baran Tınaz ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşması üzerine magazin gündemine yeniden bomba gibi düştü. Binlerce beğeni alan bu fotoğrafla birlikte Baran Tınaz'ın hayatına dair bilgiler merak edilerek araştırılmaya başlandı. Adı sürekli aşk dedikodularına karışan Deren Talu ve yeni sevgilisi Baran Tınaz hakkındaki bilgileri derledik.

    BARAN TINAZ KİMDİR?

    Baran Tınaz işletme sektöründe çalışıyor. Fenerbahçe Kongre Üyesi de olan Baran Tınaz, Tuba Büyüküstün'ün eski sevgilisi Umut Evirgen'in de yakın arkadaşı olduğu biliniyor.

    DEREN TALU KİMDİR?

    Deren Talu, 1996 yılının Kasım ayında doğdu. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden oyuncu ve sunucu Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Babası aynı zamanda Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.

    Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

    Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.
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