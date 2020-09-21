İlk olarak 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır olarak karşımıza çıkan Görkem Sevindik son olarak Söz ve Ramo dizisindeki performansıyla adından söz ettirmişti. Ramo'nun Adana'da çekilen bölümlerinde büyük dikkat çeken Görkem Sevindik, etkin bir rolde oynuyordu. Ramo'nun kız kardeşi Fatoş'a sevdalı olan Boz, yeni sezonda dizide yer almayacak. Fatoş karakteri de yok. İki oyuncunun yokluğunun dizide nasıl açıklanacağı merak konusu. Dizide Boz karakterini oynayan Sevindik'in ayrılışı çok şaşırtmıştı. Bu arada Görkem Sevindik'ten yeni bir müjdeli haber geldi.