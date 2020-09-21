Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan Doya Doya Moda'da 42 beden ve üstü yarışmacılar modaya bakış açılarını yansıtıyor. Jüri koltuğunda oturan Kemal Doğulu, Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde puanlar verildi, eleştiriler yapıldı. Bugünün konseptine göre puanlar nasıl şekillendi? de film karakterlerine bürünen yarışmacılar eğlenceli anlar yaşattı. İşte 21 Eylül Pazartesi Doya Doya Moda puanlaması…
21 EYLÜL PAZARTESİ DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Zeynep: 6
Nur: 7
Birben: 12
Sabiha: 12
Rabia: 5
Özde: 5
Rümeysa: 4
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 107 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben, Zeynep ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı. Sonradan ise şaka yaptığını söyledi ve bu hafta kimse elenmedi.
DOYA DOYA MODA RÜMEYSA KİMDİR?
Doya Doya Moda'nın 2. sezon yarışmacılarından Rümeysa Buyuran, 22 yaşında aslen Rizeli, 1.68 boyunda 95 kilo 46 beden. Tarzına çok güvendiğini söyleyen yarışmacı, "Bulunduğum yerde dikkat çekmeyi severim. Çünkü kendime güveniyorum. Herkes bana baksın istiyorum. Rakiplerim tabii ki benden korkmalı" dedi.
BİRBEN COŞKUN KİMDİR?
Dilan Birben Çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.