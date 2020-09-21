Hayme Hatun karakteriyle Diriliş Ertuğrul izleyicilerinin gönlüne taht kuran Hülya Darcan'ın yeni sezonda yer alacağı dizi netlik kazandı. Yeşilçam'ın usta ismi Hülya Darcan Korel'in yeni sezonda oynayacağı dizinin belli olması çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Usta oyuncu yeni sezonda yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Şeref Sözü dizisinde yer alacak.

HÜLYA DARCAN, ŞEREF SÖZÜ DİZİSİNİN KADROSUNDA!

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici huzuruna çıkacak, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Şeref Sözü', yeni sezonun fenomen dizisi olmak üzere gün sayıyor. Diriliş Ertuğrul'da Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan, Şeref Sözü dizisinin kadrosuna dahil oldu.