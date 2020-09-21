PAYİTAHT ABDÜLHAMİD SEZON FİNALİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Hechler sonunda tutuklanır. Ancak Hechler'in başlattığı Abdülhamid ve hanedanı bekleyen tehlike devam etmektedir. Karaso'nun Hechler'e bilgi verdiği çete bulunmak zorundadır. Ancak Karaso bile artık o çeteye ulaşacak durumda değildir. Çete çoktan harekete geçmiştir. Nerede oldukları, nasıl ve ne zaman saldıracakları bilinmemektedir.