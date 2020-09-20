TV8 ekranların sevilen programı MasterChef yine eleme günü geldi. MasterChef bu akşam kim elenecek, MasterChef veda eden kim oldu sizler için araştırdık. MasterChef programı 20 Eylül 2020 Pazar akşamı ekrana gelecek eleme bölümüne veda eden ismi açıklıyoruz. Cumartesi akşamı farklı bir konseptle izleyicisi karşısına çıkan MasterChef'te her iki takımdan da 6 isim eleme potasına gitti. 20 Eylül Pazar akşamı ise bu altı isim arasında gerçekleştirilen yarışmayla da gidecek aday belli olacak. Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu. Eray eleme potasına Tanya'yı gönderdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda eleme potasına giden diğer isim ise Berker oldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
20 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?
Cumartesi günü yayımlanan bölümde kırmızı takım, mavi takım tarafından büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım, Sefa, Selin, Tanya ve Berker'i potaya gönderdi.Mavi takım ise Furkan'ın kaptanlığında gerçekleştirdiği oyunların ardından ilk mücadelede kırmızı takıma yenilerek eleme adayını çıkarmıştı. Dokunulmazlığı elde eden Duygu, potaya Serhat'ı gönderdi. Takım oylamasında da ikinci eleme adayı Özgül seçildi.Eleme potasında yer alan Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim SELİN oldu.
İŞTE MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR
Serhat
Özgül
Sefa
Selin
Tanya
Berker
MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ
Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi.