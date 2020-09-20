TV8 ekranların sevilen programı MasterChef yine eleme günü geldi. MasterChef bu akşam kim elenecek, MasterChef veda eden kim oldu sizler için araştırdık. MasterChef programı 20 Eylül 2020 Pazar akşamı ekrana gelecek eleme bölümüne veda eden ismi açıklıyoruz. Cumartesi akşamı farklı bir konseptle izleyicisi karşısına çıkan MasterChef'te her iki takımdan da 6 isim eleme potasına gitti. 20 Eylül Pazar akşamı ise bu altı isim arasında gerçekleştirilen yarışmayla da gidecek aday belli olacak. Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu. Eray eleme potasına Tanya'yı gönderdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda eleme potasına giden diğer isim ise Berker oldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de