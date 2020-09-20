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    • 21.09.2020 08:41
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    2020 TV8 elenen kim oldu? Masterchef kim elendi? Tanya mı mi Berker mi elendi?

    Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması 19 Eylül'de kırmızı ve mavi takımların dokunulmazlık oyunuyla heyecan artırdı. Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım içinden göndereceği ismi belirledi. Peki, Pazar günü MasterChef'te kim elendi? Eleme potasında yer alan Serhat, , , , arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim netleşecek. Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

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    20 Eylül 2020 TV8 MasterChef elenen kim oldu?

    TV8 ekranların sevilen programı MasterChef yine eleme günü geldi. MasterChef bu akşam kim elenecek, MasterChef veda eden kim oldu sizler için araştırdık. MasterChef programı 20 Eylül 2020 Pazar akşamı ekrana gelecek eleme bölümüne veda eden ismi açıklıyoruz. Cumartesi akşamı farklı bir konseptle izleyicisi karşısına çıkan MasterChef'te her iki takımdan da 6 isim eleme potasına gitti. 20 Eylül Pazar akşamı ise bu altı isim arasında gerçekleştirilen yarışmayla da gidecek aday belli olacak. Masterchef'te dün dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kaybetti. kırmızı takımda dokunulmazlığı kazanan isim ise Eray oldu. Eray eleme potasına Tanya'yı gönderdi. Gerçekleştirilen oylama sonucunda eleme potasına giden diğer isim ise Berker oldu. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    20 EYLÜL MASTERCHEF KİM ELENDİ?

    Cumartesi günü yayımlanan bölümde kırmızı takım, mavi takım tarafından büyük bir mağlubiyete uğramıştı. Takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım, Sefa, Selin, Tanya ve Berker'i potaya gönderdi.Mavi takım ise Furkan'ın kaptanlığında gerçekleştirdiği oyunların ardından ilk mücadelede kırmızı takıma yenilerek eleme adayını çıkarmıştı. Dokunulmazlığı elde eden Duygu, potaya Serhat'ı gönderdi. Takım oylamasında da ikinci eleme adayı Özgül seçildi.Eleme potasında yer alan Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker arasında yapılan eleme oyunu sonrası giden isim SELİN oldu.


    İŞTE MASTERCHEF ELEME POTASINDA YER ALAN YARIŞMACILAR

    Serhat

    Özgül

    Sefa

    Selin

    Tanya

    Berker

    MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

    Mehmet, Danilo ve Somer şefler; Serhat, Sefa, Özgül, Selin, Tanya ve Berker'in eleme oyununda ana maddesi peynir olan bir yemek yapmalarını istedi. 5 çeşit peynirden herhangi biri ya da bir kaçının ana unsur olması istendi.
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    Haberler Magazin 20 Eylül 2020 TV8 MasterChef elenen kim oldu? Masterchef kim elendi? Tanya mı Selin mi Berker mi elendi?
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