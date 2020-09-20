TV8'in yenş yarışması En Şık Benim şimdiden büyük ilgi görüyor ve ilk eleme bölümünü yayınladı. Cuma günü haftanın finali ile ekrana gelen En Şık Benim kim elendi? Yeni bir stil yarışması olan En Şık Benim sunucusu Raşit Bağzıbağlı kimdir? Sorusunun yanıtı da merak edilerek araştırılanlar arasında yer alıyor. İşte hayallerine veda eden yarışmacının ve birinci olanın kim olduğu…





EN ŞIK BENİM KİM ELENDİ?



Begüm Ünlü bu haftanın elenen ismi oldu.