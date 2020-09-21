Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin ilk bölümü için geri sayım başladı. 28 Eylül Pazartesi günü seyircisiyle buluşacak dizi oyuncu kadrosuyla daha şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Uyanış Büyük Selçuk dizisinin kadrosunda Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür ve Hatice Şendil gibi ünlü isimler yer alıyor. Büyük prodüksiyonlu bir dönem dizisi olan yapım, oyuncuları, kostümleri, tarihsel mekanları ve hikayesiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Buğra Gülsoy
Ekin Koç
Gürkan Uygun
Hatice Şendil
Mehmet Özgür
Murat Garipağaoğlu
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ HAKKINDA
Büyük Selçuklu İmparatorluğu Hindukuş Dağları'ndan Batı Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol etmiştir. Aral Gölü yakınındaki memleketlerinde güç kazandıktan sonra ilk olarak Horasan'ı ele geçiren Selçuklular, buradan İran içlerine doğru ilerledi ve ardından Anadolu'daki şehirleri kontrol altına aldı.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu, Tuğrul Bey (1016–63) tarafından 1037'de kuruldu. Tuğrul'u büyüten dedesi ve Oğuz Yabgu Devleti'nde yüksek makam sahibi olan Selçuk Bey, adını hem ülkeyi yöneten hanedana hem de imparatorluğa verdi. Devlet kurulduktan kısa süre sonra İslam dünyasının merkezi otoriteden yoksun parçalanmış siyasi haritasını birleştirdi ve daha sonra Haçlı Seferlerinin birinci ve ikincisinde kilit rol oynadı.
MURAT GARİPAĞAOĞLU KİMDİR?
Murat Garipağaoğlu, 2 Ekim 1969'da doğdu. 1987 yılında İzmir Bornova Anadolu Lisesi'nden mezuniyetinin ardından, 1993 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünü bitirdi. Daha sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na girdi.
GÜRKAN UYGUN KİMDİR?
Gürkan Uygun, 27 Mayıs 1974'te doğdu. Lise yıllarında tiyatro ile tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dormen Tiyatrosu'nda eğitim aldı. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Kurtlar Vadisi'nde Memati Baş karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı. Son olarak Payitaht Abdülhamid dizisinde oynamıştır.
BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?
Buğra Gülsoy 22 Şubat 1982'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. 13 yaşında ilk sahne deneyimini yaşamıştır. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden 2004 yılında mezun olan Buğra Gülsoy, Kıbrıs'ta bulunduğu süre içerisinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda rol almış, aynı zamanda kısa film yönetmenliği ve oyunculuk da yapmıştır. Bu filmler; Trio, Heterotopya, İnsan Üçleme, Alt Üst, Nar Yarası ve Mutlu Sondur.
HATİCE ŞENDİL KİMDİR?
Hatice Şendil, 2 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi İstanbullu, babası Antalyalı olan Hatice Şendil, Antalya'da büyüdü. Babasının kökeni Selanik'e dayanır. Üniversitede işletme bölümünü okudu. 2 sene Ayla Algan'ın da içinde bulunduğu önemli hocalardan oyunculuk dersi aldı. 2001'de Miss Turkey yarışmasında ve Miss Europe yarışmasında üçüncü oldu.
Yarışmanın ardından eğitimine devam etti. Eylül adlı dizide "Aziza", Fesupanallah adlı dizide "Gülpare", ve Yaban Gülü adlı dizide "Laçin" karakterlerinde rol aldı. Öncesinde ise Çelik'in "Töre" isimli şarkıya çektiği klipte oynadı. İki Yabancı adlı dizide Zeyno, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide de Ebru karakterini oynadı. Daha sonra Karadağlar adlı dizide rol aldı. Oyunculuk ve at binme dersleri aldı. 2012 ve 2014 yılları arası Dila Hanım dizisinde rol aldı. 2014 sonbaharında başlayan Kaderimin Yazıldığı Gün dizisinde Elif karakterini Özcan Deniz, Begüm Kütük, Metin Çekmez, Gül Onat ile birlikte oynadı.