Diriliş Ertuğrul'un usta oyuncusunun yeni sezonda yer alacağı dizi açıklandı. Beş yıl boyunca Diriliş Ertuğrul dizisinde tarihte Ertuğrul Gazi'nin annesi olan Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan Korel'in yeni sezondaki adresi belli oldu. Dizinin en sevilen isimlerinden birisi olan Hülya Darcan Korel'in yeni sezonda yapımını TIMS&B Productions'ın üstlendiği Şeref Sözü dizisinde yer alacağı yayıncı kuruluş ve yapımcı şirket tarafından resmen açıklandı. Şimdi izleyiciler Hülya Darcan'ın Şeref Sözü dizisinde hangi karakteri canlandıracağını merak ediyor.

HÜLYA DARCAN, ŞEREF SÖZÜ DİZİSİNİN KADROSUNDA!

Yeni sezonda Show TV ekranlarında izleyici huzuruna çıkacak, yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Şeref Sözü', yeni sezonun fenomen dizisi olmak üzere gün sayıyor. Diriliş Ertuğrul'da Hayme Hatun karakterine hayat veren Hülya Darcan, Şeref Sözü dizisinin kadrosuna dahil oldu.