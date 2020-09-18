SONGÜL KARLI KİMDİR?

15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.

1991 yılında ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Bu albümüyle türküseverlerin gönlüne taht kurdu. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.

2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.