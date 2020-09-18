Ünlü türkücü ve program sunucusu Songül Karlı gündeme bomba gibi düştü ve hayatına dair bilgiler merak edilerek arama motorları üzerinden sıkça sorgulanmaya başlandı. Hiç estetiği olmadığını savunan, ayrıca ekonomik zorluk çeken ve eşinin dolandırdığını açıklayan Songül Karlı'nın ne zaman Müge Anlı'ya katılacağı merak konusu oldu. Peki Songül Karlı kaç yaşında, eşi kim, çocuğu var mı?
SONGÜL KARLI KİMDİR?
15 Eylül 1973 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.
Songül Karlı sekiz yıldır birlikte olduğu imam nikahlı eşi Ergün Topaloğlu'ndan 2002 yılında ayrıldı. Daha sonra evlendiği Baykal Gümüş'ten bir çocuğu olan sanatçı, 2008 yılında ondan da boşandı. 2012 yılında sunuculuğunu yaptığı evlendirme programı 'Su Gibi' ekranlarında Metin Yüncü ile canlı yayında evlendi.
1991 yılında ilk albümü 'Derman Sendedir' ile müzik piyasasına girdi. Bu albümüyle türküseverlerin gönlüne taht kurdu. Bugüne kadar 10 müzik albümü bulunan ve 2 toplama albümde yer alan sanatçı; 1997 ve 1998 yıllarında iki defa Kral TV Video Müzik Ödülleri THM En İyi Kadın Sanatçı Ödülünün sahibi oldu.
2004'te son albumü Kaç Bahar'ı çıkardıktan sonra müzik yaşamına ara veren Songül Karlı, 1990'lı yıllarda başladığı tv kariyerinde, Paşa Baba Konağı, Reyting Hamdi gibi dizilerde oyunculuk deneyimi de kazandı.
Albümleri
Derman Sendedir (1991) Duygu Müzik
Böyle Olurmu (1992) Duygu Müzik
Oralıyam Ben (1993) Duygu Müzik
Dokunsalar Ağlayacağım (1994) Prestij Müzik
Dal Boylum (1994) Prestij Müzik
Yanık Bir Türkü (1995) Prestij Müzik
Omuz Omuza (1996) Prestij Müzik
Yalan (1998) İdobay Müzik
Bir Yana (2002) Akbaş Müzik
Kaç Bahar (2004) Akbaş Müzik
Sunuculuk yaptığı programlar
Songül Karlı İle Cumartesi (2007) Kanal 7
İki Gönül Bir Olunca (2008) FOX TV
Su Gibi (2008) FOX TV
Songül Karlı ile Yeniden (2014) Kanaltürk
Bugün Yıldız Benim (2015)Show TV
Oyuncu olarak yer aldığı diziler
Paşa Baba Konağı (2000) TGRT
Reyting Hamdi (2002) ATV
Türkü Filmi (2004) Kanal 7
Yasemince (2010) FOX TV