Doya Doya Moda kim elendi? Sorusunun merak edilen yanıtı belli oldu. V8'in sevilen büyük beden stil yarışması Doya Doya Moda'da yine heyecan dolu bir haftanın finali yaşandı. Peki hayallerine veda eden yarışmacı hangisi oldu? Günün puanları da haftayı da etkiledi, peki en yüksek puanı alarak altın kolyeyi boynuna hangi yarışmacı taktı? 18 Eylül Cuma Doya Doya Moda birincisi kim oldu?
18 EYLÜL CUMA DOYA DOYA MODA PUANLAMASI
Yeni yarışmacı Zeynep: 40
Nur: 40
Birben: 40
Sabiha: 40
Rabia: 40
Özde: 40
Rümeysa: 40
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Haftanın birincisi olan isim 107 puan ile Doya Doya Moda Rabia oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Birben, Zeynep ve Nur girdi. Kemal Doğulu elenen ismin Nur İşlek olduğunu açıkladı. Sonradan ise şaka yaptığını söyledi ve bu hafta kimse elenmedi.
DOYA DOYA MODA NUR KİMDİR?
Aslen Kayserili olan ancak İstanbul'da doğup büyüyen Nur İşlek, 22 yaşında. Büyük beden yarışmasının 7 yarışmacısından biri olan Nur İşlek, 1.70 boyunda ve 44-46 beden giyiniyor. Genç yaşta evlenen Nur işlek'in Doruk adında bir oğlu var. Nur İşlek sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor. Oğlu Doruk ve eşi ile sürekli paylaşımlarda bulunuyor ve takipçilerinden beğeniler topluyor.
DOYA DOYA MODA BİRBEN KİMDİR?
Dilan Birben çoşkun 1.74 boyunca ve 24 yaşında. Aslen İzmirli olan ve orada yaşayan Birben Coşkun, işletmecilik yapıyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonometri bölümü mezunu. İşletmecilik yapan ve organizasyonla işleriyle ilgilenen genç yarışmacı, aynı zmaanda butik bir pastane sahibi. Doya Doya Moda tanıtımında kendisini tanıtan yarışmacı, "Benim için moda, insanın kendini ve vücudunu en iyi şekilde tanıyıp ifade edebilmesidir. Benim için olmazsa olmaz parçalar basenlerimi kapatan uzun ceketler" dedi.