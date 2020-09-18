Maske ve koruyucu gözlük takarak koronavirüs önlemlerini alan Mazhar Alanson, bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.