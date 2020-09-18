Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 18.09.2020 16:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.09.2020 16:28
    ABONE OL

    'un nasıl? güzel haberi verdi

    MFÖ'nün solisti , önceki gün İstinyePark 'de objektiflere takıldı. Alanson, tedavisi gören ekip arkadaşı 'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.

    Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Mazhar Alanson açıkladı

    Maske ve koruyucu gözlük takarak koronavirüs önlemlerini alan Mazhar Alanson, bir kafeden çıkarken görüntülendi. Ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtlayan sanatçı, son dönemde sosyal medyadaki eleştirilerin kendisini nasıl etkilediği sorulması üzerine, "Ben pek takmıyorum, yazılanlar yalan olunca düşünmeye bile gerek yok" dedi.



    ÖZKAN UĞUR'UN SAĞLIK DURUMU
    Alanson, kanser tedavisi gören ekip arkadaşı Özkan Uğur'un son durumunu hakkında, "Durumu gayet iyi, şimdi hep beraber single çalışması hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.



    "SAHNE BİZİ İYİ GELİYORDU"
    Koronavirüs tedbirleri nedeniyle konserlerin yapılmaması konusunda ise usta sanatçı, "Sahne bize iyi geliyordu. Sahnede olmak bizi mutlu ediyor" demekle yetindi.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Özkan Uğur'un sağlık durumu nasıl? Mazhar Alanson güzel haberi verdi
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri