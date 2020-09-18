Kurtlar Vadisi, Ramo ve Söz dizisinde dillere destan olmuştu! Yeni sezondaki adresi...

Kurtlar Vadisi Pusu'da Süleyman Çakır'ın oğlu Pusat Çakır, Söz'de Keşanlı ve son olarak Ramo dizisinde Boz karakterine hayat veren Görkem Sevindik performansıyla dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Ramo dizisinin 2. sezonunda yer almayan oyuncunun yeni sezonda hangi dizide yer alacağı merak ediliyor. Ortaya atılan son iddialara göre Görkem Sevindik'in Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı konuşulmaya başlandı.

GÖRKEM SEVİNDİK YENİ SEZONDA HANGİ DİZİDE OYNAYACAK?

Görkem Sevindik'in yeni sezonda Kırmızı Kamyon adlı dizide rol alacağı söylentiler arasında yer aldı. Ancak konu hakkında dizinin yapımcı şirketinden resmi bir açıklama yapılmadı.