'MAHKEMEYE SAHTE SÖZLEŞME SUNDULAR'

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Edis'in itirazı sonrası mahkeme haciz talebini reddedince bu kez ünlü şarkıcı karşı atağa geçerek, mahkemeye sahte belge ile ihtiyati haciz kararı çıkarttırmaya çalışan şirketin yetkilisi Bilal Oğuz'un kendisinden 3,5 milyon lira tahsil etmeye çalıştıklarını ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılığa sunulan şikâyet dilekçesinde, Edis hakkında haciz işlemi başlatan şirket ile aralarında menajerlik sözleşmesi varmış gibi sahte belge aracılığıyla ihtarname gönderildiği belirtilerek yapım şirketi yetkililerinin cezalandırılması istenmişti. Savcılık ise ünlü şarkıcının şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.