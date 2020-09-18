Atiye'de kaderleri belirleyecek çıkmaz olay! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölümler...

Bu yıl içerisinde yayınlanan ilk iki sezonuyla dikkat çeken Atiye dizisinde üçüncü sezon heyecanı başladı. İkinci sezon ilk sezonda olduğu toplam sekiz bölümden oluşuyor. Başrollerinde Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair detaylar...

ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.