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    • 18.09.2020 21:51
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    • 18.09.2020 21:51
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    'de kaderleri belirleyecek çıkmaz olay! ? Yeni bölümler...

    Geçtiğimiz günlerde yayınlanan 'nin 2. sezonunu izleyip bitiren seyirciler yeni sezon tarihini merak ediyor. Dizinin yeni sezonunda, tüm gerçekleriyle yüzleşip, kendini kabul etmeyi öğrenen Atiye; istediği her şeyin mümkün olabileceğini ve insanın gücünün sınırsızlığını gördükten sonra, ölen kardeşi Cansu'nun geri dönmesini istiyor. Peki, ? Yeni bölümler ne zaman yayında olacak? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Atiye'de kaderleri belirleyecek çıkmaz olay! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölümler...

    Bu yıl içerisinde yayınlanan ilk iki sezonuyla dikkat çeken Atiye dizisinde üçüncü sezon heyecanı başladı. İkinci sezon ilk sezonda olduğu toplam sekiz bölümden oluşuyor. Başrollerinde Mehmet Günsür, Beren Saat ve Melisa Şenolsun gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni sezonunun olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Atiye yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte diziye dair detaylar...

    ATİYE 3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Atiye'nin 3. sezon çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu. Alınan tedbirler doğrultusunda 3. sezon çekimleri yeniden başladı. Dizinin 3. sezonuyla final yapması bekleniyor. Atiye 3. sezon tarihinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

    3. SEZON ÇEKİLECEK

    Öte yandan dizinin 3. sezon çekimlerinin başladığını da başrol oyuncusu Beren Saat şu sözlerle duyurmuştu:

    "Yeni Ay'da başladık çekimlere, Atiye'nin mucizeleri yine bizimle. Aylar süren bekleyişten sonra tüm tedbirler alındı ve yeniden başladık üretmeye! Atiye'nin ilk sezonuna gösterdiğiniz ilgi, sevgi ve destek için emeği geçen herkes adına çok teşekkür ederim. 3. Sezon yaratıcı ekibimize ve tüm çalışma arkadaşlarıma hayırlı, uğurlu olsun."

    Atiye 1. bölüm özeti

    Soyut resimler yapan Atiye'nin yolu, Göbeklitepe'deki kazı sahasında gizemli bir sembol bulan arkeolog Erhan ile kesişir.

    Atiye 2. bölüm özeti

    Aklından çıkaramadığı bir vizyon, düğün hazırlıkları yapan Atiye'yi rahatsız eder. Erhan, Atiye'nin karşısına çıkıp duran kadın hakkında bir ipucu bulur.

    Atiye 3. bölüm özeti

    Zühre'nin kimliği açığa çıkarken Atiye kasten bir örtbas yapıldığından şüphelenir. Erhan, babasını Göbeklitepe'de kör bir kadının ziyaret ettiğini öğrenir.

    Atiye 4. bölüm özeti

    Serdar, Atiye'yi bulmaya çabalarken Erhan kendi ailesine ilişkin bir vizyon görür. Zühre, Atiye'ye görevini ve mistik ortak soylarını açıklar.

    Atiye 5. bölüm özeti

    Mağaranın içinde Atiye, geçmişiyle uzlaşır ve korkularıyla yüzleşir. Atiye'nin hayatı pamuk ipliğine bağlıyken Erhan, aceleyle tünelin girişini bulmaya çalışır.

    Atiye 6. bölüm özeti

    Şahmeran'ın resmi, Erhan'ın şüphelerini doğrular. Kurtiz ailesindeki ölümleri araştıran Atiye, şans eseri şoke edici bir gerçeğe ulaşır.

    Atiye 7. bölüm özeti

    Serdar'ın baskısı altında ezilen Ozan, Atiye'ye itirafta bulunma çabalarıyla ilgili olarak Cansu ile yüzleşir. Bir ihanet, Atiye'nin kaderini belirlemek üzeredir.

    Atiye 8. bölüm özeti

    Zühre, geçmişe yapılan geri dönüşte Atiye ve Erhan ile ilgili kehanetlerini Nazım'a anlatır. Atiye'nin aldığı önemli karar, gerçekliği kaçınılmaz şekilde değiştirir.
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    Haberler Magazin Atiye'de kaderleri belirleyecek çıkmaz olay! Atiye 3. sezon ne zaman başlayacak? Yeni bölümler...
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