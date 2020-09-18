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    • 18.09.2020 11:17
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    • 18.09.2020 11:17
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    TV8’de Cuma hariç her akşam ekrana gelen Masterchef’te yine heyecanlı bir bölüm vardı ve eleme adayları belirlendi. Peki ? Dokunulmazlık için mücadele eden yarışmacılar eleme potasına girmemek için ellerinden gelen çabayı sarf etti. Peki ? Dün akşam fenomen yarışmada yaşananları haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Masterchef eleme adayları kimler oldu?

    Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen Masterchef yarışması bu sezona bomba gibi başladı. Birbirinden başarılı yarışmacıların mutfaktaki lezzetlerini görterdiği yarışmada en iyi olanlar Masterchef'e devam etme şansını elde ediyor. Peki dün akşam yayınlanan bölümde Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtulan yarışmacı kim oldu? Eleme adayları kimler?

    DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım MAVİ takım oldu.

    Öte yanda dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler kırmızı takımdan yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı yemeği yapan ERAY bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan isim oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

    Bireysel dokunulmazlık sahibi Emir yarışmanın kuralı gereği SEFA'yı seçerek eleme potasına gönderdi.

    İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı ve 2. eleme adayı SELİN oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Furkan (Kaptan
    Emir
    Serhat
    Esra
    Özgül
    Duygu
    Celal
    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Selin (Kaptan)
    Barbaros
    Berker
    Tanya
    Ayyüce
    Sefa
    Ebru
    Eray
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