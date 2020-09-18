Mehmet, Danilo, Somer şeflerin jüriliğinde gerçekleşen Masterchef yarışması bu sezona bomba gibi başladı. Birbirinden başarılı yarışmacıların mutfaktaki lezzetlerini görterdiği yarışmada en iyi olanlar Masterchef'e devam etme şansını elde ediyor. Peki dün akşam yayınlanan bölümde Masterchef bireysel dokunulmazlığı kazanarak eleme potasına girmekten kurtulan yarışmacı kim oldu? Eleme adayları kimler?
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım MAVİ takım oldu.
Öte yanda dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler kırmızı takımdan yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı yemeği yapan ERAY bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan isim oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?
Bireysel dokunulmazlık sahibi Emir yarışmanın kuralı gereği SEFA'yı seçerek eleme potasına gönderdi.
İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı ve 2. eleme adayı SELİN oldu.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Furkan (Kaptan
Emir
Serhat
Esra
Özgül
Duygu
Celal
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Selin (Kaptan)
Barbaros
Berker
Tanya
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray