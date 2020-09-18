DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım MAVİ takım oldu.

Öte yanda dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Şefler kırmızı takımdan yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı yemeği yapan ERAY bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan isim oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

Bireysel dokunulmazlık sahibi Emir yarışmanın kuralı gereği SEFA'yı seçerek eleme potasına gönderdi.

İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı ve 2. eleme adayı SELİN oldu.