Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 17.09.2020 15:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2020 15:28
    ABONE OL

    Son dakika: 'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama! Bülent Ersoy'un hastalığı ne?

    Türk Sanat Müziği'nin 'Diva'sı 'un hastaneye kaldırıldığı haberi, usta ismin hayranlarını üzerken, konuyla ilgili yeni açıklama hastaneden geldi. Bülent Ersoy'un tedavi altına alındığı hastanenin genel müdürü Dr. Ulvi Ünal, Diva'nın sağlık durumu hakkında son durumu aktardı. Peki, Bülent Ersoy'un hastalığı ne? İşte detaylar...

    DHA
    'Diva'nın sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama!

    İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan , hayranlarını korkuttu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diva, durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Yeni açıklama hastane müdüründen geldi.

    BÜLENT ERSOY'UN SAĞLIK DURUMU

    Bülent Ersoy'un tedavi altına alındığı hastanenin genel müdürü Dr. Ulvi Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Bülent Ersoy hanımefendi dün sabah, mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisten giriş yapıldı. Küçük bir girişimden sonra mide ülserinden minik bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok, her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor."

    BÜLENT ERSOY'UN PAYLAŞIMI!

    Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun, sağlığım,sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok." ifadelerini paylaştı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Son dakika: Bülent Ersoy'un sağlık durumu hakkında hastaneden açıklama! Bülent Ersoy'un hastalığı ne?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri