İzmir'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, hayranlarını korkuttu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diva, durumunun iyi olduğunu belirtmişti. Yeni açıklama hastane müdüründen geldi.

BÜLENT ERSOY'UN SAĞLIK DURUMU

Bülent Ersoy'un tedavi altına alındığı hastanenin genel müdürü Dr. Ulvi Ünal, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bülent Ersoy hanımefendi dün sabah, mide şikayetiyle hastanemize başvurdu. Acil servisten giriş yapıldı. Küçük bir girişimden sonra mide ülserinden minik bir kanaması vardı. Şu anda her şey kontrol altına alındı. Bir iki ünite kan takviyesi yaptık. Şu anda dinleniyor. Destek tedavileri devam ediyor. Birkaç gün içerisinde kendisini taburcu edeceğiz. Kendisi çok iyi. Daha eskiden de ülser şikayeti varmış. Bu muhtemelen ona bağlı bir kanamaydı. Küçük bir kanamaydı. Şu anda hiçbir kanaması yok, her şey normal. İlaç ve destek tedavisi görüyor."

BÜLENT ERSOY'UN PAYLAŞIMI!

Bülent Ersoy, sağlık durumu hakkında "Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim.Şükürler olsun, sağlığım,sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdaheleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok." ifadelerini paylaştı.