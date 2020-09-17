Halil Sezai tutuklandı mı? İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp eden Halil Sezai'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. Şarkıcı Halil Sezai, savcılığın talimatı üzerine ifade vermek için Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne polis eşliğinde getirildi. İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği gerekçesiyle polis eşliğinde savcılığa getirilen Halil Sezai, sorgu işlemleri ardından Yaralama' ve 'Silahla tehdit' suçlarından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Peki, Halil Sezai tutuklandı mı? Halil Sezai hapse mi girecek, kaç yıl ceza aldı? İşte detaylar...
HALİL SEZAİ TUTUKLANDI MI?
Tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Halil Sezai "Silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
SAVCILIĞA İFADE VERMİŞTİ
Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç'i darbettiği görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından 41 yaşındaki şarkıcıya yönelik tepkiler çığ gibi büyümüştü.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Halil Sezai'yi ifadeye çağırmıştı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na polis eşliğinde getirilen Halil Sezai, "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılığa ifade verdi.
4 SUÇTAN İFADESİ ALINACAK
Halil Sezai'nin 67 yaşındaki yaşlı adamı dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasının ardından, dün şarkıcı Kadıköy'deki evinden alınarak karakola götürülmüştü. İfadesi alınan Sezai serbest bırakılmıştı. Bugünse İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Başsavcılık Halil Sezai'nin 4 suçtan ifadesi alınacağını belirtti.
HALİL SEZAİ KİMDİR?
Halil Sezai Paracıkoğlu ya da bilinen adıyla Halil Sezai 16 Ağustos 1979 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelmiştir. Babasının ailesi Bulgaristan'ın Pazarcık ilinin Paracık köyünden olup soyadını buradan almaktadır.
Eskişehir Atatürk Lisesi'nden ve 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 2012 yılında Kral TV Müzik Ödüllerinde "En İyi Çıkış Yapan Sanatçı" ödülünü almıştır.
2011 yılında vizyona giren İncir Reçeli filmi ile beyaz perdede yer alan Sezai, serinin devam filmi olan 2014 yapımı İncir Reçeli 2'de de başrolde oynamıştır. 2014 tarihli Çilek filminin ise yapımcılığını üstlendi. Yapışık Kardeşler filminde İmam rolünü oynadı.
Halil Sezai'nin Cenk ve Duygu adında iki kardeşi daha vardır. Ağabeyi Cenk Paracıkoğlu'da bir dönem mankenlik ve müzisyenlik yapmıştır. Kardeşi Duygu Paracıkoğlu ise oyuncudur.