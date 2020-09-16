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    • Magazin
    • 16.09.2020 19:56
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    • 16.09.2020 19:56
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    kimlerdir? Türkler Geliyor konusu nedir? Kral Lazar kimdir?

    Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak. Filmin konusunu, oyuncu kadrosunu ve nerede çekildiğini merak eden izleyiciler "Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları kimlerdir?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, Türkler Geliyor konusu nedir? Filmdeki Lazar kimdir? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı oyuncuları kimlerdir?

    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" bu akşam saat 20.00'de ilk kez atv ekranında seyirciyle buluşacak. Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları seyirciler tarafından akşam saatlerinde merak edilmeye başlandı. Filme dair detayları öğrenmek isteyen izleyiciler arama motorları üzerinden Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filmi oyuncuları kimlerdir sorusuyla ilgili araştırma yapıyor. Peki, Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı nerede çekildi, konusu nedir? İşte filme dair merak edilen detaylar...

    TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI OYUNCULARI KİMLERDİR?

    Emre Kıvılcım, Akınci Sungur
    Levent Özdilek, Kral Lazar
    Ece Çeşmioğlu, Alina
    Ebru Özkan, Mara Hatun
    Seray Kaya, Maria
    Serdar Gökhan, Akıncı Konuralp
    Sezgin Erdemir, Akıncı Afşin

    Eren Vurdem, Akıncı Arslan
    Ogün Kaptanoğlu, Karadiç
    Cemal Hünal, Miloseviç
    Funda İlhan, Helen
    Selda Alkor, İrene
    Hakan Örge, Vladiç
    Oğuzhan Yarımay, Akıncı Yağmur
    Atilla Güzel, Akıncı Turhan
    Tolga Akkaya, Akıncı Demir Pehlivan

    TÜRKLER GELİYOR ADALETİN KILICI KONUSU

    Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı, Balkan coğrafyasındaki zulmün önüne geçmek için zorlu bir mücadeleye girişen Fatih Sultan Mehmet'in seçkin savaşçı birliği Akıncıların hikayesini konu ediyor. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethinin ardından rotasını Roma'ya çevirir. Ancak bu sırada Sırp kralı Lazar, Fatih Sultan Mehmet'in Avrupa'daki kararlı ilerleyişinin önüne geçmek ister.

    Fatih Sultan Mehmet'e ölümüne bağlı olan Akıncılar, Osmanlılara karşı Katolik dünyası ve Papa ile ittifak kuran, Balkan coğrafyasında büyük bir zulme neden olan Lazar'ın planını bozmak için, harekete geçer. Fatih'in Akıncıları, hak ve adaleti sağlamak ve yaşanan zulme dur diyebilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

    Yönetmenliğini Kamil Aydın'ın üstlendiği filmin başrolünü Emre Kıvılcım ve Ece Çeşmioğlu ile usta aktör Levent Özdilek paylaşıyor.

    Filmde ayrıca Serdar Gökhan, Ebru Özkan, Eren Vurdem, Seray Kaya, Selda Alkor, Cemal Hünal, Ogün Kaptanoğlu, Funda İlhan ve Sezgin Erdemir rol alıyor.

    Filmin senaryosu Bozdağ'ın yanı sıra Atilla Engi̇n tarafından kaleme alınırken, Fatih Sultan Mehmet Han'a ölümüne bağlı en seçkin savaşçı birlikleri olan Akıncıların destansı hikayesi anlatılıyor.

    Aksiyon türündeki filmin, 20 Aralık'ta Türkiye'nin yanı sıra aynı anda ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan, Kazakistan gibi farklı ülkeler gösterime girmesi planlanıyor.

    LAZAR KİMDİR?

    Lazar Kosova yakınında Prilepak'ta doğdu. Babası Sırp kralı Stefan Dušan'ın hizmetinde çalışmış olan Pribak Hrebeljanović'ti. Stefan Dušan'ın ölümünden sonra yerine geçen kral V. Stefan Uros güçsüz bir liderdi. Sırbistan'ın yönetimi prenslerin (knez) ve soylu ailelerin eline geçti. Lazar Sırbistan'ın Alacahisar bölgesinde gücünü yoğunlaştırarak Sırbistan'ın en güçlü prensi (knez) hâline geldi.
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