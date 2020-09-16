Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisinin 2. sezonu için artık çok az kaldı. Dizilerin teker teker başlamasıyla birlikte seyirciler Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuyla ilgili bir açıklama yapılıp yapılmadığını merak ediyor. Peki, 16 Eylül ATV yayın akışı Kuruluş Osman bu akşam var mı? İşte diziye dair detaylar...

KURULUŞ OSMAN 2. YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kuruluş Osman 2. yeni sezon ne zaman başlıyor sorusu henüz yanıt bulmadı. Dizinin yeni sezonunun gelecek haftalarda başlaması bekleniyor. Ancak resmi tarih hakkında yayıncı kuruluş ATV'den açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacaktır.