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    • 16.09.2020 16:30
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    kimdir? Miss Turkey güzeli , nereli, boyu kaç?

    2018 yılında Miss Turkey seçilen kimdir? Geçtiğimiz günlerde verdiği doğum günü partisiyle sosyal medyada tepki çeken Şevval Şahin, söylediği sözlerle gündem oldu. Şahin, koronavirüs konusunun çok abartıldığını belirterek kendini savundu. Peki, , kaç yaşında, nereli? ?

    takvim.com.tr
    Şevval Şahin kimdir? Miss Turkey güzeli Şevval Şahin kaç yaşında, nereli, boyu kaç?

    Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında, nereli, boyu kaç? 2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin, koronavirüs döneminde doğum günü partisiyle gündeme geldi. Türkiye Güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi Yiğit Marcus Aral geçtiğimiz günlerde verdikleri doğum günü partisiyle olay olmuştu. Sosyal medyaya yansıyan görüntüler büyük tepki çekmişti. Kalabalık arkadaş grubunun katıldığı kutlama sonrası Marcus Aral'ın yaptırdığı corona testi pozitif çıkmış, partiye katılanlar büyük panik yaşamıştı. Şahin, yaptığı açıklamayla büyütülecek bir konu olmadığını söyledi.

    ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

    Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.

    Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

    Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

    1,82 boyundaki Türkiye güzeli Şevval Şahin, sosyal medyada sık sık paylaşımlar yapıyor.
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