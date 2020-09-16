SAPLANTI HALİNE GETİRİP TAKİP ETMEYE BAŞLADI

Kendisine atılan mesajları önceleri önemsemeyen Merve Dinçkol televizyondan çıktığı bir gün kendisinin Recep T., tarafından takip edildiğini fark edince savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulundu. Dinçkol savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesinde, Recep T.'nin kendisine öncelikle İnstagram üzerinden yorum yaptığını daha sonra özel mesajlar göndererek 'Bitanem günaydın', 'Sadece bak lütfen, ne diyeyim bilmiyorum, iyi geceler' şeklinde mesajlar gönderdiğini ifade etti.