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    • 16.09.2020 10:11
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    • 16.09.2020 10:11
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    ? eleme adayı kim oldu?

    TV8’in her akşam ilgiyle izlenen Türkiye yarışmasında yine heyecan dolu anlar yaşandı. Peki ? Özellikle izlemeyi kaçıranlar bu sorunun yanıtını merak ediyor ve sıklıkla araştırıyor. Peki dokunulmazlığı mavi mi yoksa kırmızı takım mı kaybetti? Bireysel dokunulmazlığı kaybeden yarışmacı elenmesi yönünde kimin ismini verdi?

    takvim.com.tr
    Masterchef bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı?

    Fenomen lezzet yarışması Masterchef Türkiye ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Dün akşamki bölümde yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı ve bu doğrultuda eleme adayları da belli oldu. Peki Masterchef bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı kazandı? Masterchef eleme adayı kim oldu? İşte merak edilen soruların yanıtlarını haberimizde derledik.

    DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye'nin 8 Eylül 2020 Salı günü ekranlara gelen yeni bölümünde dün gerçekleşen kaptanlık oyunu sonrasında mavi ve kırmızı takım ilk takım oyununda karşı karşıya geldi. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından belirlenen tabağın yapılması istendi. Yemek listesinde yer alan yemekleri yapan mavi ve kırmızı takım arasından, Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in tadımı sonucunda yemeklerden aldıkları puanla haftanın ilk dokunulmazlığını alan takım KIRMIZI takım oldu.

    MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Öte yanda dokunulmazlık oyununda kaybeden takım olan mavi takım bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geliyor. Şefler mavi takımdan ördekli gözleme yapmasını istedi. Yarışmanın sonucunda en başarılı yemeği yapan DUYGU bu haftanın bireysel dokunulmazlık kazanan isim oldu. Bireysel dokunulmazlık sahibi Emir yarışmanın kuralı gereği SERHAT'ı seçerek eleme potasına gönderdi.

    İlk eleme adayının belirlenmesinin ardından takım içi eleme adayı oylaması yapıldı ve 2. eleme adayı ÖZGÜL oldu.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Furkan (Kaptan
    Emir
    Serhat
    Esra
    Özgül
    Duygu
    Celal
    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Selin (Kaptan)
    Barbaros
    Berker
    Tanya
    Ayyüce
    Sefa
    Ebru
    Eray
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