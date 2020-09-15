Masterchef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, potaya kim girdi? 15 Eylül Salı Masterchef takım oyununu kim kazandı?

Masterchef takım oyununu kim kazandı? Masterchef 2020 takım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı haberimizde.. MasterChef eleme adayları oynanan dokunulmazlık oyunu ile belli oldu! Ekranların uzun soluklu yarışma programı MasterChef Türkiye 15 Eylül Salı akşamı yayınlanan bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya gelen kırmızı ve mavi takım yarışmacıları arasında kıyasıya mücadele yaşandı. Peki, MasterChef'te dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 15 Eylül MasterChef eleme potasına kimler gitti?
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
15 Eylül Salı akşamı oynanan haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi ve kırmızı takım karşı karşıya geldi. Önceki bölümde oynanan düelloyu Furkan kazandığı için mavi takım 5 dakika avantajlı olarak mücadele etti. Menüde sokak lezzetleri vardı. Stüdyonun dumanla kaplandığı ve birbirinden lezzetli yemeklerin pişirildiği dokunulmazlık oyununun kazananı kırmızı takım oldu.
15 EYLÜL MASTERCHEF ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU!
Dokunulmazlık oyunun mavi takım kaybettiği için eleme adayları da mavi takım yarışmacılar arasından seçildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Duygu ilk eleme adayını belirledi. Duygu eleme potasına Serhat'ı gönderdi. 2. eleme adayını belirlemek için mavi takım yarışmacıları oylamaya gitti. Oylama sonucu Celal ve Özgül 7 oy aldı ve sonucu belirlemek takım kaptanı Furkan'a kaldı. Furkan Özgül'ün ismini söyledi ve 2. eleme adayı Özgül oldu.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUN KİM KAZANDI?
Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Eleme potasına gitmemek için mücadele eden yarışmacılar en iyi tabağı yapmak için yarıştı. Mehmet Şef yarışmacılardan Hors D'oeuvres yapmalarını istedi. Bireysel dokunulmazlık oyunun galibi Duygu oldu.
MASTERCHEF NE DEMEK?
Master Chef, Dünya Aşçılar Federasyonu'nun seçili aşçılara vermiş olduğu bir ünvandır. Bu ünvan, yurt dışından alınmaktadır. Master Chef ünvanına sahip olabilmek için adaylar, iki aşamalı bir sınava tabi olmaktadır.