LOGAN: WOLVERINE KONUSU NEDİR?



Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı.Film Mark Millar ve Steve McNiven tarafından üretilen İhtiyar Logan'dan esinlendi.

Filmin senaryosu yönetmen Mangold'un hikâyesinden Scott Frank ve Michael Green tarafından yazıldı. Filmin başrolünde Hugh Jackman yer alırken, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen yardımcı rollerde yer aldı. Filmin temel çekimleri 2 Mayıs 2016'da Louisiana'da başladı ve 19 Ağustos 2016'da New Mexico'da sona erdi.

Logan galasını 67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve 3 Mart 2017'de ABD'de gösterime girdi.