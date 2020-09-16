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    • 16.09.2020 18:20
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    • 16.09.2020 18:20
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    Bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak olan merak edildi ve araştırma konusu oldu. Vizyona girdiğinde ilgiyle izlenen güçlü oyuncu kadrosu ve ilgi çekici konusu ile bu akşam izleyicilerle buluşacak. Peki , ?

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    Logan: Wolverine konusu ve oyuncuları!

    Bilim kurgu ve aksiyon filmlerini sevenlerin ilgiyle izleyeceği Logan: Wolverine bu akşam Kanal D ekranında yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren ve izlenme rekorları kıran Logan: Wolverine filmini daha önce izlememiş olanlar için hakkındaki bilgileri derledik. Logan: Wolverine film konusunun ne olduğunu, oyuncularının kimlerden oluştuğunu haberimizde bulabilirsiniz.

    LOGAN: WOLVERINE KONUSU NEDİR?

    Logan: Wolverine'de, yakın gelecekte yaşlanmış ve yorgun olan Wolverine ve Professor X, Meksika sınırında saklanmaktadır. Fakat Logan'ın dünyadan gizlenmesi ve mirası, karanlık güçler tarafından takip edilen genç bir mutant geldiğinde sona erer. Şimdi Wolverine'de genç bir kadın klonunu Nathanial Essex'in liderliğindeki kötü bir organizasyondan korumalıdır.

    Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan 2017 yapımı Amerikan süper kahraman filmi. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı.Film Mark Millar ve Steve McNiven tarafından üretilen İhtiyar Logan'dan esinlendi.

    Filmin senaryosu yönetmen Mangold'un hikâyesinden Scott Frank ve Michael Green tarafından yazıldı. Filmin başrolünde Hugh Jackman yer alırken, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen yardımcı rollerde yer aldı. Filmin temel çekimleri 2 Mayıs 2016'da Louisiana'da başladı ve 19 Ağustos 2016'da New Mexico'da sona erdi.

    Logan galasını 67. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve 3 Mart 2017'de ABD'de gösterime girdi.

    LOGAN: WOLVERİNE OYUNCULARI KİMLER?

    Hugh Jackman, Logan / Wolverine

    Patrick Stewart, Charles Xavier l / Professor X

    Richard E. Grant, Zander Rice

    Boyd Holbrook, Donald Pierce

    Stephen Merchant, Caliban

    Dafne Keen, Laura Kinney
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