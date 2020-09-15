İstanbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.
Tuzla Hastane Mahallesi, Cafer Bey Sokak'ta çekim çalışmaları yapan şarkıcı Halil Sezai, sokak sakini vatandaşla tartışma yaşadı. Habertürk'ün haberine göre mekanın sahibi olduğunu iddia eden kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapılmasına izin vermeyeceğini söyledi.
TARTIŞMA YAŞANDI
Bunun üzerine Halil Sezai ile tartışma yaşayan vatandaş, darp edildiği iddiasıyla polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis merkezinde kısa süreliğine gözaltına alınan Halil Sezai, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.