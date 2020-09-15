İstanbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

Tuzla Hastane Mahallesi, Cafer Bey Sokak'ta çekim çalışmaları yapan şarkıcı Halil Sezai, sokak sakini vatandaşla tartışma yaşadı. Habertürk'ün haberine göre mekanın sahibi olduğunu iddia eden kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapılmasına izin vermeyeceğini söyledi.