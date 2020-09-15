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    • 15.09.2020 21:29
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    Son dakika: gözaltına alındı!

    Şarkıcı , 'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan Sezai'nin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Halil Sezai gözaltına alındı!

    İstanbul Tuzla'da bir kişiyi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

    Tuzla Hastane Mahallesi, Cafer Bey Sokak'ta çekim çalışmaları yapan şarkıcı Halil Sezai, sokak sakini vatandaşla tartışma yaşadı. Habertürk'ün haberine göre mekanın sahibi olduğunu iddia eden kişi, şarkıcı ve ekibinin çekim yapılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

    TARTIŞMA YAŞANDI
    Bunun üzerine Halil Sezai ile tartışma yaşayan vatandaş, darp edildiği iddiasıyla polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis merkezinde kısa süreliğine gözaltına alınan Halil Sezai, burada ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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