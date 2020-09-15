Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.09.2020 20:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 20:34
    ABONE OL

    ? coronavirüs test sonucu pozitif mi, negatif mi?

    ? , koronavirüs testi yaptırması sosyal medyada çok konuşulan konular arasında yer aldı. Gerçek adı olan Reynmen koronavirüs test sonucunu sosyal medya hesabından paylaştı. Peki, Reynmen coronavirüs test sonucu pozitif mi, negatif mi? İşte o sorunun yanıtı...

    takvim.com.tr
    Reynmen koronavirüs mü oldu?

    Reynmen koronavirüs mü oldu sorusu hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı. Paylaşımı henüz görmeyenler ise Reynmen coronavirüs test sonucu pozitif mi, negatif mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Reynmen koronavirüs test sonucu

    REYNMEN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

    Test sonucunun pozitif olduğunu duyan Reynmen yakın zamanda temasa geçtiklerini uyardı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.

    REYNMEN KİMDİR?

    Gerçek ismi Yusuf Aktaş olan Reynmen 6 Aralık 1995'te dünyaya geldi. Sivaslı olan Yusuf Aktaş, ilköğretimi Ahmet Kabaklı Okulunda okurken Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil olmuş ve ilköğretimi orada tamamladı.

    Aktaş, bir video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer aldı. 2019 yılının Ocak ayında "Derdim Olsun" adlı şarkı ile Türkiye çapında büyük yankı uyandırdı. Daha sonra 2019 yazında "Ela" adlı müzik videosu ile Türkiye'nin en çok izlenen videoları arasına girdi.

    Reynmen, 2019 yılında Houze Istanbul ismini verdiği müzik şirketini kurdu. Son EP'si RnBesk'i de bu şirket üzerinden yayımladı. EP'deki parçalardan "Hevesim Yok", "Yoksun Başımda", "Radyoda Neşet" ve "Dolunay" klipsiz olarak, "Leila" adlı parçasını ise video klipli olarak çıkarttı.

    Houze Istanbul bünyesinde henüz Yusuf Aktaş'ın kurumsal iletişimini sağlayan asistanı Burak Koşar ve şirketin müzik direktörlüğünü yapan Oğulcan Nihat bulunuyor. Şirketin merkez ofisi ise İstanbul'da bulunmaktadır.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Reynmen koronavirüs mü oldu? Reynmen coronavirüs test sonucu pozitif mi, negatif mi?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri