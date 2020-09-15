Reynmen koronavirüs mü oldu sorusu hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen koronavirüs test sonucunu paylaştı. Paylaşımı henüz görmeyenler ise Reynmen coronavirüs test sonucu pozitif mi, negatif mi sorusuna yanıt arıyor. İşte Reynmen koronavirüs test sonucu

REYNMEN KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Test sonucunun pozitif olduğunu duyan Reynmen yakın zamanda temasa geçtiklerini uyardı. Reynmen uyarısında "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" dedi.