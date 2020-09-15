Kurtlar Vadisi geri dönüyor sözleri heyecan yarattı. 13 yıl boyunca perşembe akşamlarına damgasını vuran Kurtlar Vadisi heyecanı sürüyor. Son olarak 300. bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kurtlar Vadisi'nin geri dönüp dönmeyeceği izleyicileri tarafından merak ediliyor. Tahir Sarıkaya sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Necati Şaşmaz ile görüştüğünü belirterek dizinin 2022 yılında ekranlarda olacağı söyleyerek ardından yıl konusunda şaka yaptığını ifade etti. Dizinin hayranları ise şimdi Kurtlar Vadisi'nin ne zaman başlayacağını merakla bekliyor.
KURTLAR VADİSİ GERİ DÖNÜYOR SÖZLERİ HEYECAN YARATTI
Tahir Sarıkaya sosyal medya hesabından Necati Şaşmaz'la paylaşım yaparak "Dostum Necatı̇ Şaşmaz ile 2022 yılında başlayacak Kurtlar Vadı̇sı̇'ni konuştuk" ifadelerini kullandı ve paylaşıma "Ama yıl konusunu espiri yaptım arkadaşlar." şeklinde devam etti.
İşte Kurtlar Vadisi'nin efsane karakterleri...
POLAT ALEMDAR
Efe Yakup Karahanlı, Ali Candan ya da bilinen adıyla Polat Alemdar; Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Terör ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinin ve Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan filmlerinin ana karakteridir. Necati Şaşmaz tarafından canlandırılmıştır.
SÜLEYMAN ÇAKIR
Duran Emmi sayesinde mafyaya girmiş ve önemli bir mafya babası olmuştur. Sonra Laz Ziya'nın kızı Nesrin Yılmaz ile evlenmiştir. Testere Necmi'nin hiyerarşisindedir. Konseyin istediği 3 mafya babasını öldürerek dikkatleri üzerine çekmiştir. Bu başarısından ötürü Kurtlar Konseyi, yeni kumarhane açış iznini kendisine vermiş, ancak bu kumarhane nedeniyle önce Şevko, sonra da Tombalacı Mehmet'le takışmıştır. Tombalacı Mehmet'in kumarhaneyi taratması nedeniyle hapse girmiş, bunu fırsat bilen Konsey, yaptırdığı bütün karanlık işleri Çakır'a yıkmaya çalışmıştır.
Avukat Elif Eylül'ün çabaları ve ortağı Polat'ın, Aslan Akbey tarafından aldığı desteklerle gerçekleştirdiği stratejik hamleleriyle hapisten çıkmış ve Tombalacı'yla savaşmaya devam etmiştir. Bu savaş Konsey çıkarlarına zarar vermeye başlayınca bizzat Baron Mehmet Karahanlı'nın emri ve Kılıç aracılığıyla Tombalacı Mehmet'le sulh yapan Çakır, Konsey'e ve Baron'a gösterdiği bu sadakatin ödülü olarak, sadece hasmı olarak değil, çocukluktan beri abilikten çok babalık yaptığı kızkardeşinin katili olarak gördüğü Tombalacı'yı ele geçirmiş ve onu işkence yaparak öldürmüştür. Belirli bir zaman sonra Baron tarafından İstanbul Sefiri yapılmıştır. İstanbul Sefiri olması onun düşmanlarını fazlalaştırmıştır. Çünkü erken denilecek bir sürede sefirliğe getirilmesi ve fevri olması düşmanları tarafından olumsuz karşılanmıştır.
Testere Necmi'nin Cerrahpaşalı Halit'e sefir olması için Süleyman Çakırı öldürmesini istemesi sonrasında Halit tarafından 43. bölümde pusuya düşürülüp vurularak ağır yaralanmıştır. 45. bölümde hastanede yaşam mücadelesini kaybetmiş ve öldüğü ilan edilmiştir.
ABDÜLHEY ÇOBAN
Gerçek adı Zülfü Yüksel'dir. İstihbarattaki kod adı Akrep'tir. KGT'nin iki numarasıdır. Elâzığlıdır. Çocukluktan devlet tarafından yetiştirilmiş ve Kuzey Irak'taki Omar Aşireti'nin içine yerleştirilmiştir. Daha sonra Aslan Akbey tarafından İstanbul'a çağrılmış ve Polat Alemdar'ın yanına, onu koruması için yerleştirilmiştir. Kurtlar Vadisi Operasyonu bitince Polat Alemdar'ın sol kolu olarak yanında kalmıştır. Pusu'da İskender Büyük tarafından hipnotize edilmiş, bir süre onun için çalışmıştır. Daha sonra kurtulmuş ve Doktor Gaye Abdülhey'i tedavi etmiştir. Devlet işlerinden çekilince Abdülhey Gaye ile evlenmiştir. 229. bölümde Mr. Key tarafından Polat Alemdar'ın ofisine yapılan bombalı saldırıda ölmüştür.
MEMATİ BAŞ
Süleyman Çakır'ın sağ kolu ve en sadık adamıydı. Çakır'a "abi" diye hitap ederdi. Çakır, hapishanede Memati'ye bulaşanları savuşturmuş ve Memati'yi yanına almıştır. Memati, Çakır'a hep sadık kalmıştır. Çakır'ın vurulmasından sonra Polat ile birlikte Altı Baba'yı öldürmüştür. Çakır'ın ölümünü öğrenince onun intikamını alan Polat Alemdar'ın en yakın adamı olmuş ve ona "Usta" diye hitap etmiştir. Bir ara Armatör Cemal mevzusundan dolayı Polat ile sıkıntı yaşasa da daha sonra araları düzelmiştir.
Cemal, Yaşar Katırcı'dan aldığı parayla Memati suikastini yapması için yardımcısı Yıldırım'a talimat verir. Eski bir itirafçı olan ve örgüte de çalışan Yıldırım ise Rızaya bu suikastı yapması için emir verir. Suikastın ilk planı hem Memati hem Polatın öldürülmesiydi fakat sonradan devreye giren ihtiyarlar heyeti üyesi Sencer bey tarafından Faruk beyin yanına yerleştirilen Semih bu planı Sencer'in talimatıyla değiştirir. İhtiyarlar heyetinin eski başkanı tarafından Mete Aymar'ın yanına yerleştirilen Erkan, Semih'ten aldığı direktifle Yıldırım'dan sadece Memati'yi öldürmesini ister ve Memati'yi kendi düğününde öldürür.
LAZ ZİYA
Kurtlar Konseyinde soğuk tavırlı bir karakter olan Ziya Yılmaz, Süleyman Çakır'ın kayınpederidir. Konseyde Mehmet Karahanlı'dan sonra en potansiyel liderdir. Konseyin en büyük gelir kaynağı olan silah ticaretini yürütmektedir. Ticaret gemileri vardır: Armatördür. Konseyde en sevdiği kişi Hüsrev Ağa'dır. Adından anlaşılacağı gibi Laz'dır ve koyu bir Karadenizlidir. Oy Asiye türküsünü çok sevdiğinden dizide sürekli bu türküyü dinlemektedir. Testere Necmi ile büyük bir husumeti vardır.
Polat Alemdar'la tanışmış ve damadı gibi sevmiştir. Nesrin aracılığıyla adamlarına haber göndererek Nizamettin'i öldürtmek istemesi üzerine Nizamettin Güvenç tarafından hapiste şişletilmiştir. Laz Ziya yere düşmeden Abidin şişleyen adamı şişlemiştir. Tuncay'ın kollarına yığılan Laz Ziya, birkaç saniye sonra ölür. Laz Ziya öldükten sonra Kurtlar Konseyi bütün gücünü yitirmiş ve yıkılmıştır.
SEYFO DAYI
Âlemde Seyfo Dayı olarak da bilinen Seyfullah Yördem, emektar kabadayı Duran Şatıroğlu'nun en sadık adamıydı. Duran Emmi bazen ona "Güllü" diye hitap ederdi. Duran Emmi'nin ölümü üzerine, onun yeğeni olarak bildiği ve gerçek kimliğini hiçbir zaman öğrenmediği Polat Alemdar'ın en sadık dostu olmuştur. Güllü Erhan'ın öz dayısıdır. Ispartalıdır. Hiçbir zaman evlenmemiş ve kadınlarla arasını hep soğuk tutmuştur. Polat Alemdar, Süleyman Çakır ve Memati Baş Seyfo Dayı'nın kadınlara olan soğukluğunu hep kendi aralarında alay konusu etmişlerdir.
Seyfo Dayı başına ne zaman kötü bir olay gelse veya ne zaman yeğenleri tarafından "şişirilse" maden suyu içer. Bu da onun sık sık maden suyu içen bir kişi olarak lanse etmiştir. Polat Alemdar'ın peşinde olan Pala ve adamları tarafından bir pusu sonucunda yakın mesafeden iki kurşunla öldürülmüştür.
MEHMET KARAHANLI
Kurtlar Konseyi'nin baronudur ve mafyanın en tepesindeki kişidir. Büyük Orta Doğu'nun en büyük baronudur. Mehmet Karahanlı'nın tek zaafı, henüz çocukken kaçırılan oğlu Yakup Efe Karahanlı'dır. Hayattaki tek başarısızlığı, oğlunu bulamayışıdır.
3 Mart 2005'te Sultanahmet'teki Mabet'te arkasından kılıç saplanmak suretiyle öldürülmüştür. Onun ölümü dünyada yeni bir sayfa açmıştır.
İSKENDER BÜYÜK
Emekli subay olan İskender Büyük, ismini tarihteki Büyük İskender'in metaforik bir kombinasyonundan alır. Ayrıca dizideki karakterin tarihsel Büyük İskender ile tip ve özellik bakımından pek çok noktada benzeştiği anlaşılmıştır. Kuzey Irak'ta operasyonlarda devlet adına sayısız eylemlere girişmiş bir devlet görevlisidir. Fakat, yasa dışı faaliyetler içinde olduğu gerekçesiyle ordudan atılır. Emeklilikten sonra da yasa dışı faaliyetler sürdürür. Etrafında çok büyük bir nüfuz alanı olduğundan rahat hareket imkânına sahiptir. Sevtap İlmen ile olan birlikteliğinden Funda İlmen adında bir kızı olur. Bu arada kendisine muhalif olan birçok insanı öldürtür. İskender, Polat Alemdar tarafından asılarak öldürülmüştür.
Ve daha onlarcası...