Masterchef kaptalık oyununu kim kazandı? TV8'in fenomen yarışmacı Masterchef Türkiye'de yine heyecanlı bir oyun vardı ve kaptan olmak için yarışıldı. Herkesin canla başla mücadele ettiği bölümde en iyi tabağı kim çıkardı? Kaptan olan kişi karşı takımının kaptanını kim olarak belirledi? Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte dün izlemeyi kaçıranlar için yarışmada yaşanan gelişmeler…
KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
2020 MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı. Yapılan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şef haftanın mavi takım kaptanı olarak FURKAN'ı belirledi. Mavi takım kaptanı olan Furkan'da kurallar gereği kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan SELİN 'i kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.
MASTERCHEF MAVİ TAKIM
Furkan (Kaptan)
Emir
Serhat
Esra
Özgül
Duygu
Celal
Uğur
MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM
Selin (Kaptan)
Barbaros
Berker
Tanya
Ayyüce
Sefa
Ebru
Eray