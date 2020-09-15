Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 16.09.2020 09:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.09.2020 09:23
    ABONE OL

    ? ?

    TV8'de her akşam yayınlanan ve ilgiyle izlenen yarışmasında yeni haftada yeni takımlar belirlendi. Kırmızı ve mavi takım olarak ikiye ayrılan yarışmacılar bu kez nasıl şekillendi? Masterchef kaptanlık oyununu hangi yarışmacı kazandı? Geçtiğimiz hafta Arem'in elenmesi üzerine yerine Selin gelmişti. Masterchef kaptanlık oyununun kazananını ve yeni takımları haberimizden öğrenebilirsiniz. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı.

    takvim.com.tr
    Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?

    Masterchef kaptalık oyununu kim kazandı? TV8'in fenomen yarışmacı Masterchef Türkiye'de yine heyecanlı bir oyun vardı ve kaptan olmak için yarışıldı. Herkesin canla başla mücadele ettiği bölümde en iyi tabağı kim çıkardı? Kaptan olan kişi karşı takımının kaptanını kim olarak belirledi? Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte dün izlemeyi kaçıranlar için yarışmada yaşanan gelişmeler…

    KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

    2020 MasterChef Türkiye'nin 14 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlara gelen son bölümünde kaptanlık oyunu heyecanı yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şefin jüriliğinde devam eden yarışmada dünkü elemeden sonra yeni takımlar ve kaptanların belirlenmesi adına kaptanlık oyun oynandı. Yapılan oyunun ardından Mehmet, Danilo ve Somer şef haftanın mavi takım kaptanı olarak FURKAN'ı belirledi. Mavi takım kaptanı olan Furkan'da kurallar gereği kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan SELİN 'i kırmızı takım kaptanı olarak belirledi.

    MASTERCHEF MAVİ TAKIM

    Furkan (Kaptan)
    Emir
    Serhat
    Esra
    Özgül
    Duygu
    Celal
    Uğur

    MASTERCHEF KIRMIZI TAKIM

    Selin (Kaptan)
    Barbaros
    Berker
    Tanya
    Ayyüce
    Sefa
    Ebru
    Eray
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Magazin Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri