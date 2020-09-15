Masterchef kaptalık oyununu kim kazandı? TV8'in fenomen yarışmacı Masterchef Türkiye'de yine heyecanlı bir oyun vardı ve kaptan olmak için yarışıldı. Herkesin canla başla mücadele ettiği bölümde en iyi tabağı kim çıkardı? Kaptan olan kişi karşı takımının kaptanını kim olarak belirledi? Masterchef yeni takımlar nasıl oluştu? İşte dün izlemeyi kaçıranlar için yarışmada yaşanan gelişmeler…