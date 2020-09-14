ATV ekranlarında yayınlanan ve milyonların heyecanla seyrettiği Kuruluş Osman dizisinin sezon finali bölümünde Konur Alp karakterine hayat veren Eren Vurdem diziden ayrılmıştı. Kuruluş Osman'da yeni sezonda hazırlıkları devam ederken Eren Vurdem'in yeni adresinin belli olduğu konuşuluyor. Söz ve Kuruluş Osman dizilerine damgasını vuran Eren Vurdem'in Sadakatsiz isimli yapımda yer alacağı iddialar arasındaki yerini aldı.
EREN VURDEM'İN YENİ ADRESİ...
Söz ve Kuruluş Osman dizilerine damgasını vuran Eren Vurdem'in Sadakatsiz isimli yapımda yer alacağı iddialar arasındaki yerini aldı.
EREN VURDEM KİMDİR?
1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında yaşayan ünlü isim Vurdem Söz ve Kuruluş Osman dizilerinde rol almıştır.
Oyunculuk kariyerinde asıl yükselişini İnadına Aşk dizisi ile gerçekleştiren Vurdem, dizide Açelya Topaloğlu, Can Yaman, Cem Belevi, Nilay Duru gibi isimlerle beraber rol almıştır. Dizide "Çınar" karakterini canlandırmıştır.
Star Tv ekranlarında yayınlanan başrolünde Tolga Sarıtaş, Melissa Yıldırımer, İlayda Ildır, Nihat Altınkaya gibi isimlerin yer aldığı Söz dizisinin kadrosunda yer almaktadır. Dizide Karabatak namıyla bilinen Başçavuş Ateş Acar karakterini canlandırmıştır.
Son olarak Kuruluş Osman dizisinde Konar Alp rolüne hayat vermiştir.
KONUR ALP KİMDİR?
Konur Alp, Osmanlı Devletinin kuruluşunda hizmeti geçen ilk Türk kumandanlarındandır. Konur; halk dilinde esmer, açık kestane renginde olan demektir.
Osman Gazi, 1300 yılından îtibaren, Bizanslılara karşı mücadeleye girişince, yanında Akça Koca, Samsa Çavuş, Aykut Alp ve Abdurrahman Gazi gibi silah arkadaşları ile birlikte Konur Alp de bulunuyordu. Orhan Gazi daha babasının sağlığında askerî idareyi eline aldığından, Karadeniz'e doğru olan bölgenin zaptına Konur Alp'i gönderdi.
Konur Alp, Akyazı, Mudurnu ve sonradan kendi adı verilen Melen Çayı havzasını fethetti. Gazi Abdurrahman'la birlikte Aydos'u aldı. Bursa'nın fethinde (1326) büyük kahramanlıklar gösterdi ve aynı yıl içinde vefat etti. Konur Alp'in vefatından sonra, idaresindeki yerler birleştirilerek Şehzade Murad'ın emrine verildi.
Konur Alp'in mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemekte, fakat Düzce taraflarında olduğu tahmin edilmektedir. Söğüt'te türbe bahçesindeki kabir, makamdır. Asıl kabri değildir Asıl kabri düzcenin Konuralp mahallesinde şehir merkezindedir.
İsmi Düzce'nin Konuralp mahallesinde isminde yaşamaktadır. Ayrıca, Adapazarı'nın Hendek ilçesinin de bir dönem Konuralp adıyla anıldığı, Melen Çayı vadisinin tamamının da Konuralp Eli (bazı kaynaklarda Konrapa) şeklinde adlandırıldığı bilinmektedir.
Bugün Kırıkkale Keskin'deki Konur Kasabası ve Konur Köyleri (Konur Hacıobası, Konur Danacıobası vb) Konuralp soyundan gelen aşiretler tarafından kurulmuştur.