Sihirli Annem neden yok? 14 Eylül Kanal D yayın akışı Sihirli Annem saati mi değişti?

Sihirli Annem saati mi değişti? Sihirli Annem neden yok? 14 Eylül Kanal D yayın akışı televizyon izleyicileri tarafından sorgulanıyor. Hafta içi her gün saat 11:00'de, bir döneme damgasını vuran çocuk dizisi Sihirli Annem yayınlanıyor. Kanal D'de tekrar bölümleriyle ekranlara gelen Sihirli Annem bugün saat 11:00'de başlamayacak. Peki, Sihirli Annem neden yok? İşte, 14 Eylül Kanal D yayın akışı!
SİHİRLİ ANNEM NEDEN YOK?
Sihirli Annem dizisinin yayın saati değişti. Saat 11:00'de yayınlanan dizinin saati 07:00'ye çekildi.
Sihirli Annem hafta içi her gün seyirci ile buluşmaya devam ediyor fakat dizinin yayın saatinde güncelleme yapıldı. Sevilen dizi artık 07.00'da ekrana geliyor.
SİHİRLİ ANNEM KONUSU NEDİR?
Tatlı bir peri olan Betüş, iki çocuklu ve dul olan Sadık ile evlenecektir. İkisi de birbirlerini çok sevmektedir. Ancak Betüş'ün annesi Dudu bu evliliğe şiddetle karşı çıkar. Bütün sihirlerini kullanarak onları ayırmaya çalışır. Çünkü Dudu, geçmişte Taci adında birisiyle evlenmiş, ancak Taci kendisini aldatınca insanlara olan güvenini de kaybetmiştir.
Bu nedenle Dudu, Betüş'ün de aldatılacağını düşünmekte ve onları ayırmaya çalışmaktadır. Ama ne yaparsa yapsın bu evlilik gerçekleşir. Betüş, Sadık ve onun iki çocuğuyla birlikte mutlu bir yuva kurar. Bundan sonra da Betüş ile bu mutluluğu bozmaya çalışan annesi Dudu ve kız kardeşi Eda arasındaki mücadele başlar.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCULARI KİMLER?
İnci Türkay Betüş
Şahap Sayılgan Sadık
Nevra Serezli Dudu
Ebru Karanfilci Genç Dudu
Metin Serezli Taci (seslendirme)
Gül Onat Perihan Defne Joy Foster Eda
Buğra Özmüldür Cem
Gizem Güven Ceren
Zeynep Özkaya Çilek